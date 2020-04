​Com 6 brasileiros no ‘top 10’: veja os 25 clubes das Américas com mais interações no Twitter

O futebol parou por conta do novo coronavírus, porém, os torcedores seguem acompanhando notícias sobre o esporte e de olho no que acontece com seus clubes. Sem o calendário normal, o que resta para os fãs é ‘interagir’ virtualmente e torcer de casa para que essa pandemia passe o quanto antes.

Neste contexto, segundo dados do ‘​Deportes & Finanzas’, os brasileiros têm participado bastante do cotidiano virtual de seus times e dominado as Américas no Twitter. Em ranking, o site lista os 25 clubes com mais interações na rede social e 6 agremiações do Brasil estão no ‘top 10’. Confira!

# Clube Número de Interações 1 Flamengo 6,30M 2 River Plate 1,73M 3 Boca Juniors 1,34M 4 Atlético-MG 1,08M 5 São Paulo 1,07M 6 Internacional 901K 7 Vasco 894K 8 Palmeiras 785K 9 Botafogo 765K 10 Club América 738K 11 Fluminense 721K 12 Grêmio 686K 13 Santos 656K 14 Chivas 591K 15 Cruz Azul 487K 16 Cruzeiro 558K 17 Corinthians 407K 18 Tigres 345K 19 Atlanta 257K 20 Bahia 256K 21 Athletico Paranaense 251K 22 Racing 212K 23 Fortaleza 193K 24 Nacional 188K 25 Peñarol 175K

Além dos 6 brasileiros entre os dez primeiros no ranking, o Brasil colocou mais 9 representantes na lista, ficando assim com 15 das 25 equipes listadas. Os dados ainda chamam atenção para a discrepância entre a quantidade de interações que o ​Flamengo teve para os demais clubes, e também para a presença de equipes menos ‘badaladas’, como ​Fortaleza e ​Bahia, e dos baixos números de ​Corinthians e ​Palmeiras.

