​Confira as 10 seleções mais caras do mundo; Brasil no ‘top-3’

Bilionária! A Seleção Brasileira não passa por um grande momento, mas, ainda assim, consegue se manter entre os esquadrões mais caros do planeta e disputar no campo mercadológico com os tradicionais países da Europa. Os dados foram coletados pelo ​UOL Esporte no Transfermarkt.

De acordo o levantamento, o Brasil, de Neymar e Firmino, tem o terceiro plantel mais custoso do mundo e o primeiro da América do Sul. O ranking tem a Inglaterra, de Kane e Sancho, na primeira colocação e França, de Kylian Mbappé e Antoine Griezmann, na segunda posição. Confira o ‘top-10’ na tabela abaixo!





# Seleção Valor (em milhões de euros) 1 Inglaterra 769,5 2 França 729,5 3 Brasil 639 4 Alemanha 601 5 Espanha 482,5 6 Bélgica 466 7 Itália 450 8 Holanda 428 9 Portugal 415,5 10 Argentina 406

Vale destacar a força da Seleção Brasileira diante do domínio europeu e ainda a presença da Argentina no ‘top-10’. Os dois sul-americanos são os únicos representantes no ranking que não são do Velho Continente. A crescente de Portugal e Bélgica nos últimos anos também chama atenção.