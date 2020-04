​Do destaque ao esquecimento: Evandro vê fututo ’em aberto’ no Santos

Dilema! Evandro chegou ao ​Santos no meio da temporada passada como uma verdadeira incógnita, mas conseguiu driblar a desconfiança e se tornou uma peça-chave no meio de campo do Alvinegro Praiano. À época, o jogador era um dos destaques da equipe do argentino Jorge Sampaoli.

Porém, o Peixe mudou de treinador e o cenário ficou bastante diferente para o camisa 25, que deixou o posto de ‘protagonista’ para ser uma das últimas opções do elenco. Até o momento, o meia disputou apenas cinco partidas, sendo duas como titular e 199 minutos em campo.

De acordo com informações do ​UOL Esporte, Evandro deixou de ser o “sócio de Sánchez”, como disse Sampaoli quando treinava o Santos, para ser um dos jogadores menos utilizados do plantel. O único meia, por exemplo, com menos tempo em campo é Jean Mota, que participou de apenas quatro jogos e 152 minutos.

A pouca utilização do camisa 25, no entanto, parece ser por questões táticas e técnicas. Jesualdo Ferreira gosta de montar a equipe com um volante de contenção, normalmente Alison ou Jobson, com os outros meio-campistas mais adiantados, e Diego Pituca tem ocupado o espaço.

Evandro foi contratado pelo Santos, junto ao modesto Hull City, da Inglaterra, em julho de 2019 e deste então participou de 23 partidas, sendo 18 no ano passado. Em baixa, o meio-campista vê seu contrato em reta final e poucas conversas por uma eventual renovação contratual. O atual vínculo vai até 30 de junho.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.