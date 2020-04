​Dupla na lateral esquerda: Cruzeiro quer Dodô e aguarda retorno de promessa

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o Cruzeiro ​voltou com tudo ao mercado e espera deixar o plantel de Enderson Moreira pronto para o retorno do futebol. A princípio, o clube pretende fazer mais três ou quatro contratações, e tem colocado alguns nomes como prioridade.

De acordo com informações do ​UOL Esporte, a Raposa definiu dois alvos para a lateral esquerda, sendo o conhecido ​Dodô e o garoto Patrick Brey. O primeiro é um velho conhecido do clube, enquanto o segundo é um talento da equipe celeste. A ideia da diretoria é municiar a posição.

Com os alvos definidos, o Cruzeiro tem buscado formas de viabilizar a ‘chegada’ dos dois. A situação do jovem Brey é a mais simples de ser resolvida, observando que o lateral pertence ao clube e é esperado na Toca da Raposa após período de empréstimo à Ferroviária para disputa do Paulistão.

Acho um Baita jogador, que não foi bem no ano passado, assim como quase todo elenco. Acho q poderia ser fundamental nessa reconstrução se fechar em boas condições!!! — Hugo Teixeira (@hugolley) April 7, 2020

Por sua vez, o negócio para recontratar Dodô não é tão fácil. O lateral de 28 anos tem uma ação judicial contra a ​Raposa, cobrando que o antigo acordo seja cumprido, com o alto salário oferecido, metas de desempenho e o pagamento de luvas de R$ 8,8 milhões. Porém, o atleta quer voltar e assim o clube vê uma boa oportunidade para negociar.

O Cruzeiro pretende oferecer ao ​lateral-esquerdo uma oferta similar à que ofereceu aos medalhões Fábio, Edilson e Léo, que permaneceram na equipe. Ou seja, em 2020, os atletas vão receber o que a celeste pré-definiu, mas no próximo ano, o clube vai pagar todas as pendências – salários de 2019 e valores não quitados na atual temporada.

