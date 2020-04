​Empresário de Pedrinho rebate Jorge Jesus com indireta após crítica ao atleta

Rebateu! O empresário Will Dantas, representante de Pedrinho, não gostou das declarações de Jorge Jesus em relação a qualidade do recém-contratado pelo Benfica, de Portugal. O Mister afirmou que há vários jogadores brasileiros com maior potencial do que o meia-atacante.

Em entrevista à ‘Fox Sports’, o técnico do ​Flamengo declarou: “Se me perguntarem se há jogadores no Brasil na mesma posição do Pedrinho melhores que ele, eu digo que tem, mais que um, vários. Cebolinha, Dudu, Rony, Michael… Já lhe disse quatro”, destacou.

A afirmativa do Mister, no entanto, conforme o ​Onefootball, não foi bem aceita pelo empresário do ‘10’ do ​Corinthians. “Deixem falar que o menino vai provar o que vale em campo e muita gente vai engolir a língua. Não adianta estar com ‘blá, blá, blá’. Falar até um papagaio faz”, disse o agente, em live no Instagram.

Esse empresário tem que agradecer aos céus por ter vendido pelo valor que vendeu, porque um jogador comum pra mim. Todo temporada falava que Pedrinho tava vendido e não vendia, se fosse realmente diferenciado já não tava no Brasil ha muito tempo. — Reinaldo (@_reicardoso) March 18, 2020

Por fim, Will Dantas acrescentou que tem certeza em relação ao sucesso do brasileiro no Velho Continente. “Há quem diga que os jogadores têm de se adaptar quando chegam à Europa. É só esperarem ano ou ano e meio para ele mostrar quem é. Disse ao presidente do Benfica para lhe dar seis meses. Daqui a dois ou três anos vão ver o que ele fará na Europa”, completou.

Cotado como protagonista, Pedrinho é cria do Corinthians e foi promovido ao profissional em 2017. Em cerca de três anos com o grupo principal, o meia-atacante disputou 133 partidas, marcou 10 gols e conquistou quatro títulos, sendo três Campeonatos Paulista e um Brasileirão.