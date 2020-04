​Enderson Moreira projeta Série B com o Cruzeiro: “Sei como é difícil”

O ​Cruzeiro nunca disputou a Série B e vai chegar à Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro em um dos piores momentos de sua história. Porém, a Raposa vai contar com um grande aliado para tentar o retorno à elite do futebol do país: o bicampeão Enderson Moreira.

O treinador conhece o estilo de jogo do ‘segundo escalão’ do campeonato nacional e tem experiências que podem ser úteis no decorrer da temporada – em eventual retorno do futebol. Ciente, o comandante sabe que não vai ter vida fácil e cobra uma equipe mais ​preparada para a competição.

“Sei como é difícil disputar a Série B, tem que ser uma ​equipe competitiva, tem que entender que, fora ou dentro de casa, tem que ter recurso competitivo. Tem que brigar nas partidas, as equipes no futebol de hoje estão muito próximas, é importante que possa competir em altíssimo nível”, disse Enderson Moreira, em sua apresentação.

O treinador acrescentou que ‘vencer’ é o principal objetivo, mas que o desempenho deve acompanhar os resultados. “Que o Cruzeiro possa se reconstruir com tijolos firmes, com grande estabilidade, com uma grandeza enorme. Saber o momento que está passando, mas, principalmente, saber onde quer chegar. Temos essa consciência e vamos nos esforçar ao máximo para conquistar esse objetivo”, afirmou.

Enderson fala ainda que vai buscar um padrão de jogo para a Raposa e que quer deixar os torcedores entusiasmados. “Eu quero, acima de tudo, fazer com que o Cruzeiro possa retomar o futebol de qualidade, bem jogado, organizado, que o nosso torcedor possa verificar, em campo, uma equipe que represente toda a tradição que é o Cruzeiro, que sempre esteve incomodando as equipes de Rio-São Paulo”, destacou.

Por fim, o treinador, que conquistou a Série B com o ​Goiás, em 2012, e com o América-MG, em 2017, ressalta a necessidade de ficar atento aos desafios da competição e das dificuldades. “O Cruzeiro está participando agora da Série B, onde ele não vai ter os mesmos recursos que outras equipes tiveram nos últimos anos, com queda enorme de receita. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é um clube que tem tudo para dar a volta por cima, reconquistar este espaço. “, encerrou.

