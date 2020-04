​Everton deve fazer movimento ambicioso para tirar estrelas de Real Madrid e Juventus

Abre os olhos, Liverpool? O Everton espera se juntar ao pelotão de frente da Premier League nas próximas temporadas e não deve ‘economizar’ para chegar aos seus objetivos. Os Toffees têm metas ambiciosas e deve seguir o exemplo do ​Manchester United para incomodar os gigantes europeus.

De acordo com ​informações exclusivas do ​90min, da Inglaterra, o clube pretende fazer entre seis e sete contratações de “primeira classe”, incluindo os galeses Gareth Bale, do Real Madrid, e o meio-campista Aaron Ramsey, da Juventus. A ideia é deixar a equipe pronta para alçar voos mais altos.

Confiante, o dono do Everton, Farhad Moshiri, acredita em Carlo Ancelotti e entende que o treinador é a pessoa certa para guiar o time rumo a glória. Porém, o mandatário sabe que precisa reforçar o plantel para subir de patamar, e deve abrir os cofres do Goodison Park.

Deste modo, os ingleses não vêm como uma loucura investir em Bale e Ramsey, considerando a visão ambiciosa do clube e o momento dos jogadores em seus respectivos times: ambos são ‘negociáveis’. O atacante merengue ​não faz parte dos planos de Zidane e o meia bianconero não tem recebido muitas oportunidades com Maurizio Sarri.

A chegada dos atletas aumentaria significantemente a folha salarial do clube, mas Moshiri aceita o desafio e deve entrar pesado nas negociações. O cartola até acredita na base do atual elenco, mas sabe que mais qualidade possibilitaria sonhar com objetivos maiores e, talvez, brigar com Liverpool, Manchester City e outros milionários da Inglaterra.