​Exclusivo: Arsenal estuda vender Aubameyang por conta do coronavírus

Em meio à pandemia do novo coronavírus, Arsenal e Pierre-Emerick Aubameyang discutem o relacionamento e projetam ‘termino’ antes do esperado. O impacto nas finanças da equipe, causado pelo COVID-19, pode fazer com que uma ‘verba extra’ seja fundamental para a saúde financeira do clube.

De acordo com informações exclusivas do 90Min, da Inglaterra, o jogador tem contrato com os londrinos até junho de 2021 e não deve seguir no clube, considerando que os Gunners não têm condições de dar qualquer compensação financeira para uma eventual ampliação contratual.

Desta forma, para não perder o craque gabonês de graça, o Arsenal pretende vendê-lo antes que ele fique à disposição do mercado. Recentemente, Aubameyang foi promovido a capitão do time e espera-se que ele queira um aumento para continuar no Emirates Stadium. Vale destacar também o seu protagonismo no time.

Em um cenário mais favorável, os ingleses até teriam como dar uma gratificação melhor ao jogador, no entanto, a compensação financeira se tornou inviável por conta do novo coronavírus e possíveis ‘sequelas’. Até o momento, o clube ainda não entrou em acordo com o esquadrão para uma redução salarial.

De todo modo, antes mesmo desta crise global, o dirigente londrino Josh Kroenke havia informado que o clube tinha uma folha salarial de Champions League com orçamento de Liga Europa. Atualmente, o Arsenal não tem nem a vaga (e consequentemente a verba) na próxima Europa League garantida.

A Kroenke Sports & Entertainment, empresa-mãe dos Gunners, enfrenta uma forte crise financeira, que pode chegar a US$ 1 bilhão apenas em Los Angeles, nos Estados Unidos, e não deve liberar muito dinheiro para investimentos no futebol. O impacto no esporte não deve ser imediato, mas o momento é de movimentos mais cautelosos.

Desta maneira, o clube não deve realizar novas grandes contratações ou ainda efetivar aumentos salariais. O objetivo é manter tudo sob controle. Do outro lado, o Arsenal não quer deixar que Aubameyang saia gratuitamente – como foi o caso do meia-atacante Aaron Ramsey –, e estuda uma forma de lucrar com o gabonês.

Vale destacar que, também segundo informações exclusivas do 90Min, da Inglaterra, o Chelsea estaria interessado em contar com artilheiro. O Real Madrid também considera o nome, enquanto Liverpool e Barcelona também foram associados ao artilheiro.