​Exclusivo: Real Madrid pode aproveitar ‘brecha’ no Fair Play Financeiro para contratar Mbappé

O Real Madrid pode aproveitar que a UEFA deve ser mais flexível em relação ao ‘Fair Play Financeiro’ (FPF), devido à pandemia do novo coronavírus, para investir pesado no astro Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain. O francês é um dos jogadores mais sonhados pela equipe merengue.

De acordo com informações exclusivas do 90Min, da Inglaterra, os limites do FPF dificultariam uma investida mais forte no craque do PSG, porém, diante do COVID-19, espera-se que a entidade seja mais “aberta” quanto as restrições financeiras. A liberdade, durante tal conjuntura, ajudaria todos os clubes.

Especulado, Mbappé não deve deixar o clube francês por menos de € 230 milhões (R$ 1.3 bilhão) e salários na casa dos € 575 mil (R$ 3.2 mi) por semana. O Real consegue gerenciar tal despesa, mas arcar com os valores e não infringir o Fair Play Financeiro seria muito difícil.

Vale considerar que o mesmo conjunto de regras se aplica ao Paris Saint-Germain, ou seja, os franceses teriam mais liberdade para valorizar o atacante e assegurar sua permanência no clube.

Com planos ambiciosos, o Real Madrid pode ir além e antecipar alguns de seus sonhos: os meio-campistas Paul Pogba e N’Golo Kante. A trio francês conta com o aval de Zinedine Zidane, e é considerado fundamental para o ousado futuro merengue. O norueguês Erling Haaland também segue na mira.

De todos os jogadores citados acima, Mbappé é considerado o mais importante e essencial. A princípio, o parceiro de Neymar chegaria antes do final da ​próxima temporada (2020/2021), mas a mudança no cenário financeiro mundial pode viabilizar a sua chegada ainda este ano.

Vale destacar que, além dos nomes dados como prioridade, o Real Madrid ainda tem uma lista com vários craques como ‘Plano B’, incluindo Mohamed Salah, do Liverpool, e Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal. O senegalês ​Sadio Mané também foi ventilado, mas parece estar mais distante do Santiago Bernabéu.

