​Felipão fala sobre reprise do penta e elege jogador mais importante da conquista

Fala, Felipão! Em entrevista concedida à ‘​Rádio Gaúcha’, Luiz Felipe Scolari falou sobre a emoção de rever a grande final da Copa do Mundo de 2002, que deu o penta ao Brasil, de como era o ambiente daquele grupo e da percepção de detalhes antes despercebidos. O comandante ainda destacou a importância dos líderes do elenco e a confiança do plantel verde e amarelo.

“Quando soube, foi um momento de grande alegria e satisfação. Em virtude de tudo que estamos vivendo, não se pensava nisso há bastante tempo. Ver isso faz relembrar o período que passamos até aquela final, do comportamento das pessoas e do grupo todo em geral. Foi uma semana que gerou ansiedade para ver esse jogo novamente”, confessou Felipão.

Em seguida, Scolari disse que a reprise da final pela Rede Globo, neste domingo (12) de Páscoa, o fez perceber detalhes que haviam passado despercebidos. “Quando alguns lances começaram a passar, eu olhei o jogo todo em casa e vi que algumas coisas haviam passado sem eu perceber, mas que foram importantes para a gente ser campeão”, afirmou.

O ex-​Palmeiras ainda acrescentou sobre a partida dos alemães: “Eu não tinha imagem completa do primeiro tempo da Alemanha. A Alemanha foi bem melhor que nós no primeiro tempo, com lances que no momento eu nem tinha percebido. Aí pensei que poderíamos ter perdido aqui ou ali. Depois eu pensei ‘ganhamos, fomos bem, mas poderíamos ter tido uma dificuldade maior'”, completou.

Por fim, Felipão falou sobre os líderes do grupo, Cafu e Roberto Carlos, e a solidez defensiva e qualidade ofensiva da equipe. “Tudo isso nos deu antes da final a condição de pensarmos que seríamos campeões mesmo. Era um ambiente diferente do atual com a imprensa, era um ambiente mais tranquilo entre todos. Tudo isso contribuiu para que o ambiente ficasse mais calmo”, finalizou.

