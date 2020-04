​Fernando Prass critica falta de atitude de jogadores: “É muito comodismo”

Nesta quarta-feira (8), o goleiro Fernando Prass, do ​Ceará, concedeu entrevista à ESPN Brasil e falou de desconforto em relação à postura dos jogadores que atuam no futebol brasileiro diante dos problemas da sociedade. O camisa 1 criticou a falta de iniciativa de colegas de profissão e destacou que movimentação por conta da pandemia do novo coronavírus é exceção.

“Os jogadores que têm espaço na mídia, que têm força para reivindicar alguma coisa, contra-argumentar alguma coisa são os jogadores de Série A. E esses jogadores têm uma condição financeira mais confortável. Então acho que é muito comodismo. Hoje, os jogadores não precisam se preocupar com muita coisa fora de campo. Amplamente, isso é ruim”, observou.

Em seguida, o goleiro acrescentou: “Os jogadores ficam sem iniciativa, omissos em algumas situações. E não são só jogadores brasileiros. Jogadores no Brasil, em geral. E falta maior interesse dos jogadores para não pensar só no seu umbigo. Não adianta viver em uma ilha, com escola boa para o filho, com segurança, se as pessoas ao redor não têm o mínimo. Eu não me sinto confortável. Nessa situação da pandemia, a gente viu uma movimentação maior. Mas é um caso extremo”, completou.

Por fim, conforme informações do ​UOL Esporte, o goleiro de 41 anos diz que a situação de inércia não é só da categoria e que a população em geral precisa ter mais atitude. “Vemos os nossos vizinhos argentinos, uruguaios, sempre se movendo. Por esse motivo, acho que não vemos algumas mudanças necessárias. Acho que tem muito discurso em redes sociais e pouca movimentação de verdade”, finalizou.

