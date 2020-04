​Fim de semana será de chuva em todas as regiões de Alagoas

O fim de semana em Alagoas será predominantemente nublado e com possibilidade de chuvas em todas as regiões do estado, aponta a previsão do tempo divulgada nesta sexta-feira (3) pela Sala de Alerta da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh).

Nesta sexta, o Sertão e Agreste devem ter a manhã com céu parcialmente nublado, com o sol podendo aparecer em algum momento do período. No entanto, durante a noite, há possibilidade de pancadas de chuvas em pontos isolados das duas regiões.

A Sala de Alerta segue acompanhando a situação do Rio Ipanema e caso haja possibilidade de nova elevação do nível, os órgãos oficiais de proteção e a Defesa Civil do Estado serão comunicados. Neste momento, o rio está com seu nível dentro da normalidade.

Em Maceió e no Agreste, o dia será totalmente nublado com chuvas em pontos isolados. A capital alagoana deve apresentar temperatura que varia entre 21ºC de mínima e 30ºC de máxima.

Já no sábado (4), o Sertão deve amanhecer com períodos curtos de sol, intercalados com nuvens. Há possibilidade de chuvas na região no período da tarde e noite. No Sertão do São Francisco a situação se repete e a temperatura máxima pode atingir aos 33ºC.

A Zona da Mata e o Litoral alagoano devem amanhecer, no domingo (5), com variação na nebulosidade e possibilidade de chuvas passageiras ao decorrer do dia. Para acompanhar a previsão do tempo completa, basta acessar o site ou baixar o aplicativo “Semarh Tempo Alagoas”, disponível para as plataformas Android e iOs.

Fonte: Agência Alagoas