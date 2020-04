​Flamengo vê ação de incentivo à luta contra o coronavírus ganhar o mundo

O ​Flamengo abriu mão do pagamento de royalties de produtores independentes de artigos relacionados à proteção ao novo coronavírus, como máscaras higiênicas. A boa ação do clube, que teve como objetivo ajudar milhares de pessoas em todo o mundo, chamou atenção e repercutiu em todo o planeta.

De acordo com informações do ​GloboEsporte.com, a iniciativa do Rubro-Negro foi divulgada na Espanha e em Portugal, na Europa, na Argentina e no Peru, na América do Sul, e ainda no Japão, na Ásia. A campanha foi muito bem vista e elogiada em todo o mundo.

A ação foi anunciada pela agremiação no último domingo (19) e permite aos pequenos produtores – pessoas físicas e microempresas – utilizarem a marca por 120 dias. O Mais Querido ainda vai expor em suas redes sociais os produtos mais criativos e originais.

A medida também tem recebido um retorno bastante positivo por parte de todos os influenciados, seja dos autônomos ou dos comerciantes. Para além do incentivo, lojas parceiras do Flamengo também têm se engajado na luta e comprado produtos para revender, e guiando o dinheiro para instituições de caridade.

“Compramos máscaras de um rapaz aqui de Friburgo que está parado, sem trabalhar, preocupado em botar comida em casa. Geramos uma receita para ele e, com o valor da revenda, revertemos em doação para quem necessita. Dessa maneira, também movimentamos a loja, que segue funcionando por pronta-entrega”, destacou Serginho Doce Mania, dono de loja oficial do Rubro-Negro em Nova Friburgo.

O proprietário afirma que compra cada máscara por R$ 5,50 e vende por R$ 9,00, ou seja, os R$ 3,50 de lucra vão para entidades carentes. Serginho também vende produtos mais simples, os quais compra por R$ 3,50 e repassa por R$ 4,90.

Por sua vez, a flamenguista Anna Carolina Botini também aproveitou a liberação para aumentar a renda. “Já fazia máscaras e o pedido por vermelho e preto era muito grande. Quando o Flamengo liberou o uso do escudo, melhorou bastante. Foi muito legal”, afirmou a autônoma, que gasta R$ 4,00 por unidade e vende por R$ 7,00. Outros empreendedores também têm sido beneficiados.

“Nossa renda reduziu drasticamente durante a pandemia, e a iniciativa do Flamengo veio em boa hora, principalmente com a divulgação no perfil oficial do clube. Passamos a ocupar nosso tempo 100% com a produção das máscaras”, disse casal Mirian e Jonathan, de São José dos Pinhais, no Paraná.

Vale destacar que o Flamengo também criou uma linha própria de álcool em gel e tem distribuído em comunidades carentes.

