​Ídolo do Palmeiras, Roque Júnior defende Felipão: “Ganhou tudo”

Ídolo do Palmeiras, Roque Júnior concedeu entrevista ao portal ​UOL Esporte e “cobrou” um tratamento diferente em relação ao contestado Luiz Felipe Scolari. O ex-zagueiro, que tem uma bela trajetória no futebol e fez grandes parcerias com Felipão, não poupou elogios ao treinador. “Ele está em outro nível”.

“Temos de olhar para o Felipão como um cara que ganhou tudo no Brasil e no mundo. Ele venceu até a Champions da Ásia. Não tem o que falar da carreira dele. É um cara excepcional e espetacular. São poucos treinadores que chegam com a idade dele e ganhando, como foi no ​Palmeiras”, afirmou.

O zagueiro do pentacampeonato mundial com a Seleção Brasileira disse ainda que ficou surpreso com a postura do técnico em bate-papo mais recente com o comandante. À época, Scolari era o treinador do Palmeiras e Roque Júnior era diretor de futebol da Ferroviária.

“É um cara que já provou e ganhou tudo que tinha de ganhar, e me admira a vitalidade que ele tem de ganhar. A última vez que encontrei com o Felipão pessoalmente, ele estava no vestiário fazendo como antes, rezando. O cara mantém essa concentração por mais de 30 anos, isso é difícil, é para poucos”, destacou.

Por fim, o ex-jogador afirmou que seria um prazer trabalhar novamente com Felipão. “Acho que seria ótimo, tenho grande relacionamento com ele. Seria ótimo mais uma vez trabalharmos juntos”, encerrou.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.