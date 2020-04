​Manchester City e Barcelona estariam planejando troca de laterais

Em meio à pandemia do novo coronavírus, Manchester City e Barcelona estariam estudando negociação envolvendo troca de jogadores. O cenário desfavorável, também, na perspectiva econômica faz com que os clubes busquem alternativas para reforçar seus elencos.

De acordo com informações do jornal britânico ‘Daily Telegraph’, ingleses e espanhóis não devem investir cifras muito altas na próxima janela de transferências e troca de jogadores seria interessante (e viável) para ambas as equipes. O interesse seria por permuta entre laterais.

O veículo informa ainda que os escolhidos para eventual tratativa seriam os portugueses Nelson Semedo, do Barça, e João Cancelo, do City. Ambos não são titulares e estariam dispostos a mudar de ares, além de serem representados pelo agente Jorge Mendes – o que aceleraria o processo.

Em caso de sinal positivo, o panorama é de que todos são ganhando: os clubes economizariam cifras significativas para investir em outros negócios e os jogadores teriam mais oportunidades para tentar retomar a carreira. As tratativas ainda estão esquentando, mas são bem-vistas por todos.

