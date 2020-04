​Mariano fala sobre possível retorno ao Brasil, sondagens e Fluminense

Rumo ao Brasil? O lateral-direito Mariano, do Galatasaray, da Turquia, concedeu entrevista ao portal ‘​UOL Esporte’ e tratou de diversos assuntos relacionados ao seu futuro como jogador. Aos 33 anos, o atleta tem contrato até o meio da temporada e deve ficar à disposição do mercado.

Em reta final de contrato, o ex-Fluminense avaliou sua passagem na Europa e diz que pretende retornar ao futebol brasileiro. “Meu plano é o de voltar ao Brasil. Eu realmente quero voltar, e minha família também, isso já é uma convicção nossa”, destacou.

O camisa 22 ainda comentou sobre algumas sondagens, mas não entrou em detalhes. “Tive conversas com alguns clubes no Brasil e por questão de ética não vou falar quais. Deixei as portas abertas para quem quiser conversar comigo por estar em fase final de contrato”, completou.

Vale destacar que Mariano foi bastante cobiçado pelo futebol brasileiro em seus anos no Velho Continente. Em 2017, o ​São Paulo e outras equipes mostraram interesse. Já em temporadas mais recentes, ​Flamengo, Atlético-MG, ​Grêmio e ​Palmeiras também especularam o lateral.

Em seguida, o jogador falou sobre sua relação com o Tricolor das Laranjeiras e se mostrou aberto a conversar. “Se pintar algo do ​Fluminense, vamos sentar sim, e seria empolgante”, disse. Mariano ainda destacou seu carinho e identificação com o clube. “Tenho uma história incrível por lá”, completou.

Se voltar o Fred, Thiago Silva e Mariano…

Eu paro com o Fluminense. — Saudades do FFC (@CaioVitor_7) April 8, 2020

“Foi um dos times mais legais da minha carreira. Clube vinha em crescente e com a chegada do Muricy [Ramalho], também veio o Deco. O Conca estava em grande momento, o Emerson também jogando muito, Washington. Lembro que na outra lateral tinha o Carlinhos voando também. Esse time do Fluminense foi uma grande vitrine e vital para eu chegar na Europa”, concluiu.

Por fim, Mariano comentou sobre sua experiência com Jorge Sampaoli, atual técnico do ​Atlético-MG, clube que tem interesse no lateral. “Fiz a temporada inteira do Sampaoli no Sevilla [2016/2017]. Ele é maluco dentro de campo e no treinamento se transforma. Mas fora de campo ele é fantástico, um cara super do bem. Ele me deu muita moral”, encerrou.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.