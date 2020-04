​Mercado: Cruzeiro deve bater recorde de contratações dos últimos anos

Em meio à grave crise interna, o Cruzeiro não chegou bem à temporada, mas decidiu ser incisivo no mercado para se reerguer e voltar à elite do futebol brasileiro. Para cumprir tal meta, o clube já fez 10 contratações e a previsão é de ao menos mais ​três ou quatro reforços.

Desta forma, conforme informações do ​GloboEsporte.com, a equipe celeste deve bater o recorde de aquisições das últimas três temporadas. A ideia da diretoria e do técnico Enderson Moreira é deixar o grupo mais forte para a disputa da Série B, mas sem gastar muito dinheiro.

Até o momento, a ​Raposa fez dez contratações e, caso confirme ao menos mais um nome, vai bater o número de reforços de 2017 (10), 2018 (10) e 2019 (7). Vale destacar que o levantamento não considerou chegadas para as categorias de base e que depois passaram para o profissional, como, por exemplo, do atacante Jonata, há três temporadas atrás.

Temporada Contratações 2017 Diogo Barbosa, Caicedo, Rafael Galhardo, Lennon, Hudson, Lucas Silva, Messidoro, Thiago Neves, Rafael Marques, Sassá 2018 Edilson, Egídio, Marcelo Hermes, Patrick Brey, Bruno Silva, Mancuello, Renato Kayzer, David, Fred, Barcos 2019 Orejuela, Dodô, Jadson, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho, Pedro Rocha, Ezequiel 2020 Marllon, Ramón, João Lucas, Filipe Machado, Jean, Everton Felipe, Jhonata Robert, Roberson, Angulo e Marcelo Moreno

A alta quantidade de reforços só não superar as temporadas de 2015 (22) e 2016 (17). Ambos os períodos em que o clube passava por drástica reformulação e precisava dar uma resposta para a sua torcida. Em 2020, a situação é semelhante, mas intensificada pelo rebaixamento inédito.

Sem novos anúncios, o Cruzeiro já contratou os zagueiros Marllon e Ramón, o lateral-esquerdo João Lucas, os meio-campistas Jean, Filipe Machado e Éverton Felipe, e os atacantes Marcelo Moreno, Roberson, Jhonata Robert e Angulo. A expectativa é por mais dois laterais, um meia – possivelmente Régis, do ​Bahia – e um atacante de velocidade.

Os negócios, no entanto, não serão fechados durante esse período de pandemia do novo coronavírus. O Cruzeiro anunciou que segue monitorando o mercado e que parte do departamento de futebol continua trabalhando, porém, nada deve ser assinado durante o período de quarentena.

