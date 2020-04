​Novela ‘Felipe Aguilar’: Atlético Nacional vai à FIFA contra o Santos

O Atlético Nacional, da Colômbia, acionou a FIFA contra o ​Santos. Os colombianos alegam não ter recebido parte do dinheiro da venda do zagueiro Felipe Aguilar ao clube praiano há mais de uma temporada. Recentemente, o defensor foi negociado com o ​Athletico-PR.

Conforme informações do portal ‘​BeSo​ccer’, Los Verdolagas imaginavam que os R$ 10 milhões da transferência do zagueiro para o Furacão serviriam para quitar os 1,5 milhão de dólares – cerca de R$ 7,8 mi, com juros e correções –, referente à metade restante do valor acertado por Aguilar.

Por sua vez, ​como noticiado anteriormente, o Peixe tinha outros planos para o montante: pagar salários e quitar dívidas relacionadas aos direitos de imagem. Agora a FIFA deve avaliar a reclamação do Atlético Nacional, que espera uma decisão imediata, enquanto monitora o Santos.

Mais do que dívidas, suja o nome da instituição que acaba perdendo credibilidade no mercado. Precisa-se ter mais respeito com uma instituição centenária. — Don Fiori (@donfiori1) April 1, 2020

Em março, o clube praiano foi proibido de inscrever novos jogadores por conta de dívida com o Hamburgo, da Alemanha, referente à contratação do zagueiro Cléber Reis, em 2017. Vale destacar que uma nova sanção por não pagamento pode complicar ainda mais a crise financeira na Vila Belmiro.