​O ‘11 ideal’ dos jogadores sul-americanos da história da Champions League

Máquina de craques! O Brasil sempre foi um dos principais exportadores de jogadores do mundo, sendo responsável por ‘disponibilizar’ atletas para os maiores clubes e competições do planeta bola. Em território internacional, os futebolistas brasileiros conquistaram espaço e logo se tornaram peças importantes de projetos ambiciosos, como o de vencer a Champions League. O objetivo não era fácil, mas os craques da lista abaixo tiraram de letra. Confira o time ideal dos jogadores sul-americanos da história do maior torneio de clubes do mundo!

Dida (Milan)

Monstro, o brasileiro Dida foi protagonista em duas conquistas de Champions League do Milan. A primeira veio em 2003, com vitória nos pênaltis em cima da Juventus. Já a segunda veio em 2007, com ‘revanche’ contra o poderoso Liverpool.

Daniel Alves (Barcelona)

Craque do São Paulo, Daniel Alves levantou três troféus de Champions League ao longo de sua carreira, e todos pelo Barcelona. A primeira foi conquistada contra o Manchester United, em 2009. A segunda novamente contra os Red Devils, em 2011. A terceira veio quatro anos depois em duelo com a Juventus, em 2015. O baiano ainda participou de uma final com a camisa da Juve, mas foi batido pelo Real Madrid.

Javier Zanetti (Inter de Milão)

Referência da Inter de Milão, o argentino Javier Zanetti é um dos maiores zagueiros latinos da história da Champions League, tendo a oportunidade de conquistar o troféu em 2010. O defensor ainda é um dos sul-americanos que mais participaram de “prova de clubes da UEFA”, segundo o próprio site da entidade.

Javier Mascherano (Barcelona)

Mascherano teve uma grande passagem pelo futebol europeu e foi muito importante por onde passou, especialmente no Liverpool e no Barcelona, tendo conquistado duas Champions League (2011 e 2015) pela equipe espanhola.

Marcelo (Real Madrid)

Inacreditavelmente, Marcelo conseguiu superar o que Roberto Carlos fez no Real Madrid. Ambos são considerados verdadeiros ícones dos merengues, mas o ex-Fluminense conquistou impressionantes 4 Champions League – sendo fundamental.

Casemiro (Real Madrid)

Parceiro de Marcelo, Casemiro demorou um pouco para se firmar no Real Madrid, porém, não saiu mais depois que conquistou o seu espaço. Até o momento, o camisa 14 soma 4 Champions League e é o “dono” do meio de campo da equipe merengue.

Fernando Redondo (Real Madrid)

O argentino Fernando Redondo esbanjava elegância e talento em campo. O volante foi fundamental para o Real Madrid ser multicampeão da Champions League, sendo peça-chave para a conquista de três ‘Orelhudas’ – 1998, 2000 e 2002.

Ronaldinho (Barcelona)

Gênio, Ronaldinho era o ‘rei’ do Barcelona antes de Lionel Messi assumir o trono. À época, o brasileiro deixou o mundo de queixo caído com suas habilidades cinematográficas e conseguiu tirar os blaugranos de 14 anos de fila ao conquistar a Champions League de 2006.

Lionel Messi (Barcelona)

O argentino Lionel Messi é, indiscutivelmente, um dos melhores jogadores da história do futebol, e muito se deve aos seus feitos na Champions League. O camisa 10 briga pela artilheira histórica do torneio com Cristiano Ronaldo e ainda tem 4 troféus da competição: 2006, 2009, 2011 e 2015.

Neymar (Barcelona)

Neymar tem tudo para ser um dos maiores sul-americanos da história da Champions League. Até o momento, o atacante é o brasileiro com mais gols (35) e detentor de um título (2015), no qual o craque foi essencial e provavelmente o melhor jogador do torneio.

Luis Suárez (Barcelona)

Luiz Suárez não vive o seu melhor, mas foi um dos grandes responsáveis pelos últimos títulos do Barcelona, incluindo a Champions League de 2015. À época, o uruguaio estava destruindo os adversários e ao lado de Messi e Neymar formou um dos ataques mais letais da história: o trio MSN.