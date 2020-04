​Onde estão as 7 maiores promessas do futebol em 2009?

As duas últimas décadas revelaram grandes jogadores para o futebol mundial, no entanto, a safra 2009 foi muito fora da curva.Há cerca de 11 anos, os fãs do futebol conheciam – mesmo sem saber – craques que marcariam época e se tornariam verdadeiros astros do esporte. Confira abaixo 7 dessas grandes promessas!

Ángel Di María

Di Maria despontou para o futebol no Rosário Central, da Argentina, em 2005, mas explodiu para o mundo após sua ida Benfica, de Portugal, em 2007. À época, o argentino ainda buscava espaço e estava se adaptando à Europa. Em 2009, meia-atacante se consolidou e apareceu como uma das grandes promessas do mundo da bola. O sucesso o levou para vários gigantes, incluindo o Real Madrid, mas atualmente ele é companheiro de Neymar, no Paris Saint-Germain.

Gareth Bale

Em queda livre, Gareth Bale não vive o melhor momento de sua grande carreira. Porém, o atacante provou realmente ter sido uma das grandes promessas de 2009. Em sua largada no Southampton, o velocista atuava como lateral e ainda não tinha se encontrado, mas em seguida, no Tottenham, ele explodiu e deu largada na sua grande trajetória no esporte. Aos 30 anos, o jogador atua pelo Real Madrid, mas deve deixar o clube no final da temporada.

Toni Kroos

Revelado pelo Bayern de Munique, Toni Kroos foi negociado ainda cedo com o Bayer Leverkusen para ganhar ‘casca’. Em avassaladora adaptação, o meio-campista retornou aos Bávaros e logo explodiu para o mundo como um dos gigantes da posição. Em 2014, o craque acertou com o Real Madrid e não saiu mais.

Mesut Özil

Özil oscilou bastante no começo de sua carreira, mas conseguiu se firmar em 2009, no Werder Bremen, e logo despontou para o futebol mundial como um dos meias-atacantes mais promissores do mundo. O belo desempenho o levou ao Real Madrid e hoje ele atua pelo Arsenal.

Luis Suárez

Matador, Suárez chamou atenção do futebol mundial ainda muito cedo: no Nacional, do Uruguai, e no Groningen, da Holanda. Porém, a grande explosão do goleador veio no Ajax, com o camisa 9 ganhando espaço e se apresentando como uma das grandes promessas de 2009. Atualmente, o Luisito defende o Barcelona.

Sergio Agüero

Ídolo e jogador do Manchester City, Sergio Agüero surgiu muito bem no Independiente, da Argentina, e já demonstrava o seu potencial, no entanto, os verdadeiros dons (e capacidade) do atacante apareceriam em 2009, no Atlético de Madrid, quando o argentino quebrou amarras e se colocou como uma grande revelação daquele ano.

Hernanes

Hernanes não só apareceu para o futebol mundial muito bem, como foi considerado, pelo jornal inglês ‘The Times’, a maior promessa do esporte em 2009. À época, o meia desempenhava um grande papel no ​São Paulo e surgia como um dos grandes nomes da posição. Atualmente, o 10′ voltou ao Tricolor.