​Onde estão as 7 maiores promessas do futebol em 2010?

Da realidade à frustação… Os últimos dez anos foram bastante distintos para algumas das principais promessas da ‘geração 2010’ de jogadores de futebol, de modo que alguns marcaram época no esporte contemporâneo, enquanto outros foram uma grande decepção. Confira como estão 7 das sensações daquela temporada!

David De Gea

Realidade! Em 2010, David De Gea surgia como uma grande promessa no Atlético de Madrid. O espanhol era bem visto por todos e cotado para ser um dos grandes goleiros de seu país. Cobiçado, o camisa 1 passou a ser ventilado em várias equipes, mas acabou acertando e se firmando (até os dias atuais) no gigante Manchester United.

Sotiris Ninis

Lembra dele? Sotiris Ninis, chamado de “Messi Grego”, surgiu bem no futebol, cresceu no Panathinaikos, da Grécia, e em 2010 era cotado como uma das grandes sensações do futebol. O bom desempenho o rendeu diversas sondagens, incluindo do Manchester United, mas o negócio nunca aconteceu e o meia-atacante só fez descair. Atualmente, o jogador de apenas 30 anos está sem clube.

James Rodríguez

Dos lampejos ao ‘escanteamento’. James Rodríguez teve uma carreira bastante intensa, com boa evolução no Envigado, da Colômbia, e no Banfield, da Argentina. Em 2010, o meia-atacante acertou com o Porto, de Portugal, e era tido como uma grande revelação, mas apesar dos bons momentos, especialmente na seleção colombiana, nunca conseguiu se firmar ou consolidar o que se esperava dele. Ainda assim, o mais segue vinculado ao Real Madrid.

Mamadou Sakho

Sakho apareceu muito bem com a camisa do Paris Saint-Germain e era considerado um dos prodígios da época. Em 2010, o jovem zagueiro fazia uma ótima temporada e estava correspondendo ao que se esperava, porém, o jogador perdeu o rumo no meio do caminho e apesar de ter fechado com o Liverpool, em 2013, nunca mais foi o mesmo. Hoje, ele defende o modesto Crystal Palace.

Antoine Griezmann

Craque? Griezmann demorou a engatar nas divisões de base do Real Sociedad, mas em 2010 conseguiu se encaixar bem e era tido como uma grata surpresa para o futebol mundial. Porém, o sucesso ainda não era suficiente para o tirar da Erreala. O astro ainda precisou suar muito para, em 2014, fechar com o Atlético de Madrid e, posteriormente, na temporada passada, assinar com o Barcelona.

Romelu Lukaku

Romelu Lukaku teve um começo de carreira avassalador, com fantásticas atuações e ótimos números no Anderlecht, da Bélgica. O sucesso no futebol belga, com destaque para a temporada 2010/2011, logo o colocou no radar dos gigantes europeus. À época, o goleador despontava como uma ‘grande sensação’ do esporte. Atualmente, o craque defende a Inter de Milão.

Neymar

Vingou! Neymar surgiu para o futebol mundial como um dos “meteoros” que são vistos raramente. Em 2010, o atacante do ​Santos era reverenciado por todos e cotado como uma das (talvez a maior) maiores promessas do esporte. Em 2013, o monstro fechou com o Barcelona e hoje defende o Paris Saint-Germain.