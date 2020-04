​Os 10 clubes com mais visualizações no Youtube no mundo

O Youtube é a principal plataforma de ‘compartilhamento de vídeos’ do mundo, de modo que se tornou uma ferramenta essencial, também, para os clubes de futebol. As agremiações aproveitam os serviços do site para, entre outras coisas, se aproximar de seus torcedores e ainda como ferramenta de marketing. Assim, em tempos modernos, os resultados/alcance na plataforma são indispensáveis.

Especialista em levantar dados sobre mídias sociais, a ‘Deportes & Finanzas’ catalogou os 10 clubes de futebol com mais visualizações no Youtube entre janeiro de 2018 e abril de 2020.





O ‘top-10’, dominado por agremiações europeias, tem o ​Flamengo como único representante sul-americano. O ranking mostra ainda os badalados Barcelona, Liverpool e Paris Saint-Germain. Confira na tabela abaixo!

# Clube Visualizações no Youtube (em milhões) 1 Barcelona 822 2 Liverpool 599 3 Manchester United 390 4 Real Madrid 273 5 Al-Ahly 268 6 Manchester City 259 7 Paris Saint-Germain 257 8 Flamengo 227 9 Juventus 219 10 Arsenal 208

Para além do Flamengo, o único representante no ranking fora do Velho Continente é o Al-Ahly, do Egito. A lista mostra também a força midiática que o Barça ganhou nas últimas temporadas, e o interesse “repentino” nos Reds. Vale destacar também a visibilidade do futebol inglês, que colocou quatro equipes no ‘top-10’, e “efeito Cristiano Ronaldo” na Juventus.