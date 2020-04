​Os 10 clubes do Nordeste com mais seguidores nas redes sociais

Em alta, o ‘Futebol do Nordeste’ tem alçado voos cada vez maiores e mais altos, com conquista de espaços no cenário nacional e inclusão de mais clubes na elite do futebol brasileiro, além da participação em âmbito internacional. A realidade dessas equipes tem mudado e muito se pode medir pelo alcance dessas agremiações nas principais redes sociais.

Cientes, Copa do Nordeste e Ação da Cidadania têm aproveitado o alcance dessas equipes para apoiar quem mais precisa. Juntos, contra o Covid-19, times e entidades têm, por meio da Campanha “Futebol do Nordeste – Contra a Fome”, dado suporte para quem mais precisa – ​ajude aqui .





A força impulsionadora dessas agremiações se mostra, conforme levantamento do ​IBOPE Repucom, pela alta quantidade de seguidores e no forte poder de abrangência dos clubes, com destaque para o Sport, de Pernambuco, e ​Bahia e Vitória, da ​Bahia. O ranking, que conta 50 equipes brasileiras, mostra ainda o ​Ceará, ​Fortaleza, Santa Cruz e outros gigantes do futebol nordestino e brasileiro. Confira na tabela abaixo!

# Clube e posição no ranking geral Seguidores (Facebook, Twitter, Instagram e YouTube) 1 Sport-PE (14º) 3.333.501 2 Bahia-BA (15º) 3.299.285 3 Vitória-BA (17º) 1.943.086 4 Fortaleza-CE (18º) 1.898.246 5 Ceará-CE (19º) 1.888.206 6 Santa Cruz-PE (22º) 1.095.882 7 Náutico-PE (29º) 491.116 8 Íbis Sport Clube-PE (30º) 479.741 9 América-RN (32º) 460.275 10 CSA-AL (33º) 427.674

Para além dos gigantes e populares citados acima, vale destacar também o alcance do CSA, do Náutico e do América-RN, além do surpreendente Íbis. Fora do ‘top-10’, CRB-AL, Sampaio Corrêa-MA e Botafogo-PB também estão fazem parte do ranking e colaboram com a campanha.

