​Os 11 melhores jogadores ‘dispensados’ por José Mourinho

Atualmente no Tottenham, o técnico José Mourinho é uma das maiores personalidades do futebol mundial. O ‘Special One’ tem uma carreira espetacular e extremamente vitoriosa, no entanto, o português também cometeu muitos equívocos em sua trajetória no esporte e negociar os craques da lista abaixo foi um dos grandes erros do gênio. Confira na lista abaixo um time inteiro de astros que o treinador ‘dispensou’!

Petr Cech

Ídolo do Chelsea, o lendário Petr Cech figurou entre os melhores goleiros de sua época, porém, o paredão não agradava a José Mourinho e foi negociado com o Arsenal.

Glen Johnson

Promissor, o lateral-direito Glen Johnson era bem visto no futebol inglês e tinha tudo para crescer no Chelsea, mas acabou ficando escanteado e transferido para o modesto Portsmouth. Contudo, o jogador conseguiu rever o ‘rebaixamento’ na carreira e tempos depois acertou com o gigante Liverpool.

David Luiz

David Luiz era cotado como um dos grandes zagueiros do futebol mundial quando atuava no Chelsea, no entanto, o brasileiro não caiu nas graças de Mourinho e foi negociado com o Paris Saint-Germain. O defensor ainda retornaria a Londres após o Special One deixar o clube.

Leonardo Bonucci

Bonucci ainda despontava no futebol quando se deparou com o mítico José Mourinho. Com 22 anos, o zagueiro não conseguiu segurar a barra na Inter de Milão e foi negociado com o pequeno Treviso, da Itália. O futuro, no entanto, mostrou que o português poderia ter aproveitado melhor o atual defensor da Juventus.

Filipe Luís

Monstro no ​Flamengo, Filipe Luís foi praticamente rejeitado por José Mourinho. O brasileiro chegou ao Chelsea como uma grande contratação, mas não conseguiu se firmar diante de ‘Mou’ e retornou ao Atlético de Madrid uma temporada após desembarcar em Londres.

Kevin De Bruyne

O meio-campista Kevin De Bruyne se tornou uma das referências da posição nos últimos anos, no entanto, o belga sofreu no começo de carreira com Mourinho e deixou o Chelsea – após empréstimos ao Werder Bremen – rumo ao Wolfsburgo. O descenso na vida profissional acabou com uma grande reviravolta e, posteriormente, em muito sucesso no Manchester City.

Juan Mata

O destino queria ver Juan Mata e José Mourinho juntos. O espanhol foi negociado pelo Chelsea na temporada 2014/2015 com o Manchester United porque o meia não era um dos preferidos do português. Porém, o ‘universo’ insistiu e uniu os dois novamente alguns anos depois nos Red Devils.

Mohamed Salah

Ídolo no Liverpool, o craque Mohamed Salah não conseguiu convencer José Mourinho e, após considerável período sem engrenar, acabou sendo emprestado para a Fiorentina e depois para a Roma, que comprou o seu passe em definitivo. O atacante decolou e hoje é um dos melhores do planeta com a camisa dos Reds.

Arjen Robben

Aposentado, Robben construiu uma bela carreira no Bayern de Munique e poderia ter sido mais importante também para a história do Chelsea, mas José Mourinho não gostava do canhoto e o negociou com o Real Madrid. Sem alarde na Espanha, o atacante acabaria indo para o futebol alemão e se tornado um dos craques do setor ofensivo.

Romelu Lukaku

Romelu Lukaku teve um ótimo começo de carreira e chegou ao Chelsea como uma grande promessa, entretanto, o seu futebol não encaixou com os pensamentos de José Mourinho e, depois de vários empréstimos, acabou fechando com o Everton. A mudança de ares foi o grande recomeço do atual atacante da Inter de Milão.

Zlatan Ibrahimovic

O monstro Zlatan Ibrahimovic é um dos grandes atacantes da história do futebol e uma das personalidades mais impactantes da ‘era moderna do esporte’. Talentoso e confiante, o sueco até era cobiçado por José Mourinho, mas a relação não funcionou por conta de sondagens do Barcelona.