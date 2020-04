​Os 5 clubes que mais investiram nas últimas cinco temporadas

Muito dinheiro! O futebol se tornou, também, um grande negócio nos últimos anos, de modo que os clubes precisam investir cada vez mais para contar com os melhores jogadores. Os valores assustam e, em meio aos erros e acertos, têm equipes que perderam os limites do “real”, conforme dados extraídos do site ​Transfermarkt. Confira!

5. Chelsea – € 875.300.000

​ O Chelsea não conquistou muito nos últimos anos, mas investiu para tal. Em quinto lugar, os Blues investiram mais de 875 milhões de euros para contratar um total de 207 jogadores em cinco anos. Os maiores investimentos foram em Kepa (€ 80 mi), Morata (€ 66 mi) e Pulisic (€ 64 mi).

4. Manchester United – € 1.030.000.000

Em baixa há algumas temporadas, o Manchester United também investiu pesado para voltar a “dominar a Europa”, de modo que desembolsou mais de 1 bilhão de euros para comprar 96 jogadores nos últimos cinco anos. Os atletas mais caros foram Paul Pogba (€ 105 mi), Harry Maguire (€ 87 mi) e Romelu Lukaku (€ 84,7 mi).

3. Juventus – € 1.060.000.000

A Juventus ainda não conseguiu o seu principal objetivo, que é voltar a vencer a Champions League. Porém, a Velha Senhora conseguiu o domínio quase absoluto do futebol italiano e, em tese, tem se preparado para vencer o maior torneio de clubes do planeta. A soberania, no entanto, não saiu barata: o clube liberou € 1.060.000.000 para a compra de 370 jogadores em apenas cinco temporadas. Os maiores investimentos foram em Cristiano Ronaldo (€ 117 mi), Gonzalo Higuaín (€ 90 milhões) e Matthijs de Ligt (€ 85,5 milhões).

2. Manchester City – € 1.090.000.000

Ambicioso, o Manchester City resolveu mudar de patamar. Para tal, o clube contratou Pep Guardiola e outros astros do esporte. Desde então, em cinco temporadas, os citizens investiram € 1.090.000.000 em um total de 148 jogadores, sendo Kevin De Bruyne (€ 76 mi), Rodri (€ 70 mi) e Riyad Mahrez (€ 67,8 mi) os mais caros.

1. Barcelona – € 1.112.000.000

O Barcelona mudou de estratégia nos últimos: o clube deixou de ser uma equipe formada praticamente pelos atletas da própria instituição para ser o time que mais investe em jogadores no mundo. Até o momento, os catalães investiram € 1.112.000.000. O destaque, no entanto, não vai para a “quantidade” de reforços, mas, sim, pelos valores investidos em Philippe Coutinho (€ 145 milhões), Dembelé (€ 125 mi) e Antoine Griezmann (€ 120 mi).