​Os 5 maiores capitães da história do Vasco

O ​Vasco passa por um momento extremamente complicado, porém, a tradição e o peso da camisa centenária jamais serão apagados. Histórico, o Gigante da Colina faz parte da história do futebol brasileiro e grande parcela dessa ‘dimensão’ se deve aos grandes capitães que marcaram época em São Januário. Confira!

Mauro Galvão (1997/2000)

Mauro Galvão chegou ao Vasco em 1997 para ser o grande líder daquele super plantel alvinegro. Experiente, o zagueiro de 35 anos não sentiu o peso do manto e logo conquistou seu espaço, sendo um dos principais jogadores da função no país e um dos responsáveis pelo período de conquistas – Copa Libertadores e Campeonato Carioca, em 1998, Rio-São Paulo, em 1999, e Mercosul e Brasileirão, em 2000.

Roberto Dinamite (1975/1993 – com alguns intervalos)

Lendário, Roberto Dinamite é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e do Vasco, sendo o principal ídolo e atleta com mais partidas (1110) pelo clube. O goleador extremo foi o capitão da equipe em diversas oportunidades ao longo dos 21 anos em que atuou com a camisa da equipe e “desdenhava” do respeito que tinha para comandar o time em campo.

Alcir Portela (1963/1975)

(Foto: Reprodução / ​O Dia)

Ídolo, Alcir Portela é um dos gigantes da história do Vasco, tendo grande prestígio e reconhecimento por tudo que fez pela agremiação. O meio-campista ficou mais de 12 anos no clube, sendo capitão durante uma década desse período e marcado época em São Januário. O meia é também o 4º jogador que mais vestiu o manto cruzmaltino – 511 vezes.

Augusto da Costa (1945/1954)

​(Foto: Reprodução / ​Terceiro Tempo)

O defensor Augusto da Costa marcou época no Vasco e no futebol brasileiro por sua forma de jogar, com pouca técnica, muitas limitações e extremo comprometimento com a equipe. O lateral foi o capitão do Gigante da Colina durante boa parte dos nove anos em que ficou no clube e um dos responsáveis pela ‘largada’ do incrível “Expresso da Vitória” – um dos maiores esquadrões da história vascaína.

Hideraldo Luis Bellini (1952/1961)

Histórico, Bellini – icônico capitão da Seleção Brasileira de 1958 – tem um lugar especial no ‘coração’ do Vasco. O zagueiro chegou ao clube em 1952, ainda desconhecido, e demorou um bom tempo para se firmar, mas depois que conquistou seu espaço não saiu mais, sendo o responsável por comandar a retomada do “Expresso da Vitória”.