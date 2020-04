​Os 5 melhores goleiros da história do Cruzeiro

O ​Cruzeiro é um dos maiores “captadores” de goleiros do futebol brasileiro, tendo sido fundamental para a explosão de nomes como Raul, Dida e Fábio. Referência, o Cabuloso tem uma gama enorme de grandes paredões, no entanto, os cinco listados abaixo se sobressaíram frente aos concorrentes. Confira!

Geraldo Domingos

​(Foto: Reprodução / Facebook Cruzeiro)

Geraldo Domingos (o de azul na foto acima), popularmente “Geraldo II”, foi um dos grandes goleiros da história do Cruzeiro, sendo, curiosamente, importante dentro e fora das quatro linhas. Em campo, o paredão se notabilizou pelas grandes defesas e pela conquista de quatro estaduais. Já longe do campo, o camisa 1 ficou conhecido por ser pedreiro e ajudar na construção do antigo Estádio Barro Preto ou JK.

Raul Plassmann

Histórico, Raul marcou época no Cruzeiro, com sua segurança e elegância debaixo da meta. O goleiro, que é o segundo jogador da posição com mais partidas disputadas pelo clube (557 jogos), foi fundamental para um longo período de conquistas do Cabuloso, no qual venceu dez estaduais, um Campeonato Brasileiro (1966) e uma Copa Libertadores (1976). Vale destacar a importância do arqueiro também com a camisa do ​Flamengo.

Paulo César Borges

​(Foto: Reprodução / Facebook Cruzeiro)

Paulo César Borges passou por momentos bastante distintos no Cruzeiro, sendo vaiado e xingado, mas também aplaudido e aclamado. O goleirão, que é 6º com mais partidas com o manto celeste, foi peça-chave para o clube se reerguer nacionalmente na década de 1990, com defesas importantes e peso em títulos de expressão.

Dida

Nelson de Jesus Silva, conhecido nacional e internacionalmente como Dida, figura entre os maiores jogadores da história do Cruzeiro. Frio e decisivo, o goleiro foi determinante para várias conquistas celestes, incluindo uma Copa do Brasil (1996) e uma Libertadores (1997).

Fábio

Incontestável, Fábio provavelmente é o maior goleiro da história do Cruzeiro, sendo um dos símbolos da Raposa vencedora e nome forte do atual processo de retomada da equipe à elite do futebol brasileiro. Aos 39 anos e com 15 anos de ‘casa’, o paredão vai ter a oportunidade de chegar aos 1000 jogos pelo time celeste.