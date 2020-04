​Os 5 melhores goleiros da história do Flamengo

Em ‘outro patamar’, também, na meta. O ​Flamengo é um dos gigantes do futebol brasileiro e muito se deve aos grandes goleiros que já passaram pelo rubro-negro. De Raul à Diego Alves, o clube carioca sempre (na maioria das vezes) contou com paredões de ponta. Confira!

Raul Plassmann

Lendário, Raul é provavelmente o maior goleiro da história do Flamengo, sendo multicampeão entre o final da década de 1970 e começo dos anos 1980, e se tornado uma eterna referência rubro-negra da posição. No período, o camisa 1 fez, ao lado de Zico, Júnior, Leandro e companhia, parte de um dos maiores esquadrões da história do clube e do futebol brasileiro.

Antônio Luís Cantarelli

Reserva e ‘discípulo’ de Raul, Cantarelli não tem o peso de seu ‘mestre’, mas, ainda assim, foi um dos grandes goleiros do Flamengo. Cria do Ninho, o paredão ficou 17 anos no rubro-negro e ao longo do período conquistou diversos títulos, incluindo quatro Brasileiros (1980, 1982, 1983 e 1987), uma Libertadores e um Mundial, de 1981.

Zé Carlos

Multicampeão, José Carlos da Costa Araújo, o popular “Zé Carlos”, foi o goleiro titular da meta do Flamengo entre 1986 e 1991, tendo horando com o legado de Raul e Cantarelli, e ainda sido peça-chave para grandes conquistas do rubro-negro carioca.

Júlio César

Júlio César foi um dos últimos grandes ídolos da história recente do Flamengo, sendo fortemente apaixonado pelo clube e o melhor arqueiro rubro-negro das últimas décadas. Para além dos ‘milagres’, o paredão também se notabilizou por sua qualidade técnica com os pés.

Diego Alves

Diego Alves chegou ao Flamengo muito badalado, mas demorou para engrenar e virou um dos alvos da torcida. Contudo, o goleiro conseguiu se reerguer e foi um dos responsáveis pelas conquistas da temporada passada, fazendo grandes defesas e liderando o grupo em campo.

Enfim, o paredão chegou ao “outro patamar”.