​Os 5 melhores goleiros da história do Palmeiras

Do Palestra Itália à Sociedade Esportiva Palmeiras, o Alviverde Imponente sempre contou com goleiros à frente de seu tempo, seja pela qualidade na meta ou talento com os pés. O ‘diferencial’ puxou o clube para cima e o fez um símbolo da posição no Brasil. Confira!

Oberdan Cattani

​( Foto: Reprodução / ​A Redação )

Lendário, Oberdan Cattani (o do centro da foto) foi um dos maiores goleiros da história do Palmeiras, sendo um dos grandes nomes da posição no Brasil na década de 1940 e começo da década de 1950. O paredão foi dono da posição durante 13 anos, incluindo durante a importante “Arrancada Heroica” de 1942, que marcou o fim do Palestra Itália e começo da Sociedade Esportiva Palmeiras.

Valdir Joaquim de ‘Moraes’

​( Foto: Reprodução / ​MSN )

Valdir Joaquim de ‘Moraes’ foi um dos grandes nomes de sua época – final da década de 1950 e boa parte dos anos de 1960 –, sendo referência da Primeira Academia do Palmeiras e um dos goleiros mais completos do período, com muita qualidade debaixo da trave e boa saída de bola.

Emerson Leão

De desconhecido a ídolo: Emerson Leão chegou ao Palmeiras pouco conhecido e saiu como uma das lendas da Segunda Academia. O goleiro defendeu o manto alviverde por 13 anos e ficou na história por suas grandes e belas defesas, além dos títulos e da lidera em campo.

Velloso

​( Foto: Reprodução / ​Rádio Difusora Casa Branca )

Velloso foi o antecessor da ‘Era São Marcos’ no Palmeiras, sendo o responsável por defender o gol alviverde durante um dos períodos de maiores glorias da história do clube: a década de 1990. À época, o goleiro se destacou nacionalmente e foi uma peça importante para os títulos do Campeonato Brasileiro (1994) e da Copa do Brasil (1998), além de boa participação na conquista da Copa Libertadores (1999).

Marcos

Marcos, ou “São Marcos”, é o maior ícone da história moderna do Palmeiras, sendo referência de amor e entrega em campo, além de segurança e liderança na meta. Em 20 anos no clube, o goleiro se tornou um dos maiores vencedores, com mais de 10 títulos, incluindo uma Copa do Brasil (1998) e uma Copa Libertadores (1999).