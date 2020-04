​Os 5 vencedores mais ‘inexplicáveis’ da história da Bola de Ouro

A Revista ‘France Football’ elege todos os anos (desde 1956) o Melhor Jogador do Mundo: o Ballon d’Or. Contudo, os eleitos nem sempre são os mais cotados mundialmente ou os mais esperados por boa parte dos fãs do esporte e especialistas. Inevitavelmente, as escolhas controversas geram polêmicas e rumores sobre os bastidores da premiação. Confira!

Matthias Sammer (1996)

Surpreendentemente, o meio-campista Matthias Sammer bateu o craque Ronaldo Fenômeno e foi eleito o Ballon d’Or. O alemão ficou um voto à frente do brasileiro, além de estar em mais “pódios” da votação. À época, o jogador obteve muito sucesso com a Alemanha, com a conquista da Eurocopa, e também com o Borussia Dortmund, com o título da Bundesliga.

Michael Owen (2001)

Inegavelmente, Michael Owen era um atacante sensacional, com muito talento e potencial. Em 2001, o inglês fez uma grande temporada com o Liverpool, sendo essencial para a conquista da Europa League, da Copa da Inglaterra, da FA Cup e também da Supercopa da UEFA. Contudo, o matador não era o melhor do mundo. Raúl, do Real Madrid, que ficou em segundo, vivia um grande momento e era bastante cotado para ficar com o prêmio.

Andriy Shevchenko (2004)

Em alta, Deco conquistou o Campeonato Português e a Champions League, sendo, inclusive, eleito o melhor jogador daquela edição do maior torneio de clubes do mundo. O ex-Fluminense era um forte candidato ao Ballon d’Or, no entanto, a premiação ficou com o ucraniano Andriy Shevchenko, que foi “apenas” o artilheiro da Série A. Além do meia e do atacante, Thierry Henry também despontava como favorito ao prêmio de ‘Melhor do Mundo’.

Fabio Cannavaro (2006)

Cannavaro foi um dos grandes zagueiros do futebol contemporâneo, dando bastante solidez à zaga da Itália e da Juventus. Porém, se o objetivo era premiar o sistema defensivo de sucesso da época, o lendário Gianluigi Buffon deveria ser o escolhido.

Lionel Messi (2010)

Surpresa absoluta! Hoje é fácil falar que Messi é o melhor jogador do planeta, no entanto, a Bola de Ouro de 2010 foi totalmente inesperada, inclusive pelo próprio craque: “Eu não esperava ganhar hoje”, declarou, na oportunidade. À época, Xavi e Iniesta eram os mais cotados para ficar com a premiação.