​Patrocinador suspende pagamentos ao Atlético-MG; valores devem ter nova data para entrar

Sem futebol, sem exposição, sem dinheiro… O esporte parou, devido à pandemia do novo coronavírus, e ainda tem data para voltar. Desta maneira, sem o calendário regular, agremiações e patrocinadores têm negociado formas que ‘não pesem’ financeiramente para nenhum dos envolvidos.

Deste modo, conforme informações do ​UOL Esporte, ​Atlético-MG e Multimarcas Consórcio negociaram suspensão de 60 dias do contrato entre a empresa e o clube. Os valores referentes aos dois meses, no entanto, não serão “perdidos”, mas, sim, repassados no começo da próxima temporada.

Inicialmente, a Multimarcas tinha contrato com o Galo até o final deste ano, porém, diante da situação, acertou ampliação até 28 de fevereiro de 2021. Fabio Lopes Ferreira, mandatário da empresa e membro do Conselho Deliberativo do Atlético, explicou os motivos que o levaram a tomar a decisão.

“Nós negociamos com o Atlético. Não é bem a questão da crise, porque a nossa empresa é muito bem estruturada, mas o problema é que não estamos recebendo a contrapartida. A nossa questão é a da contrapartida, que é não ter a nossa marca com os jogadores”, declarou ao ​UOL Esporte.

Normal,deve acontecer todos os clubes brasileiros. — José Geraldo Zichia Junior (@zichia_jose) April 19, 2020

Ferreira acrescenta que, independente do momento, o Atlético vai receber os valores combinados. “A gente suspende o contrato, mas prorroga por mais dois meses lá no final. O Atlético vai até o final do ano, 31 de dezembro de 2020, mas prorrogamos até 28 de fevereiro de 2021”, completou.

Ciente do cenário mundial, o Atlético iniciou tratativas com seus patrocinadores para não ficar sem receitas e não perder acordos. A estimativa do clube é receber R$ 26,3 milhões de patrocínios em 2020. Vale destacar que a Multimarcas Consórcio também suspendeu os pagamentos ao ​Cruzeiro.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.