​Por que David Luiz é tão valorizado na Europa e nem tanto no Brasil?

Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain e Arsenal… ​David Luiz vem construindo uma carreira longa, consolidada, bem-sucedida e de muito reconhecimento na Europa. Aos 32 anos, completados hoje (22 de abril), o zagueiro não vive o seu melhor momento, mas, ainda assim, é muito valorizado e querido por onde passou.

Por outro lado, o brasileiro, que foi revelado pelo Vitória-BA e pouco atuou no futebol de seu país, nunca foi uma grande unanimidade entre os seus compatriotas, especialmente após o vexame na Copa do Mundo de 2014. O contraste, no entanto, não se explica: por que ele é tão valorizado no Velho Continente e pouco no Brasil?

O sucesso na Europa não vale ou serve apenas para um grupo de jogadores? David Luiz pode não ter demonstrado muito no futebol brasileiro e ainda ter participado de um dos momentos mais vergonhosos da história do esporte verde e amarelo. O 7 a 1 não pode resumir a carreira do atleta. Os seus feitos, com Champions League e tudo, são superiores aos insucessos.

A arbitrariedade de parte dos fãs brasileiros do esporte causou o ‘apagamento parcial’ de um dos grandes zagueiros do país, e de outros renomados jogadores, nos últimos anos. E tem desencadeado uma espécie de “síndrome antibrasileiro”, na qual os atletas do país, como o defensor dos Gunners, não são reconhecidos e apenas os estrangeiros são bons. O mesmo tem se aplicado na escolha dos treinadores.

Portanto, David Luiz não deve se ater ao ‘recorte’ que fizeram dele no Brasil, mas, sim, em suas conquistas e em tudo que fez na Europa e com a camisa da Seleção Brasileira. Vale levantar a reflexão para que o mesmo não aconteça com o goleiro Alisson e outros grandes jogadores brasileiros espalhados pelo mundo.