​Presidente da FIFA não apoia ‘antecipação’ de retorno do futebol: “Irresponsável”

Nada de futebol! Nesta sexta-feira (10), o presidente da FIFA, Gianni Infantino, enviou uma mensagem em vídeo para as 211 federações ligadas a entidade máxima do esporte para destacar quais são as prioridades da organização para o momento e disse que o futebol deve estar em segundo plano.

Segundo informações do ​GloboEsporte.com, o mandatário explicou que os objetivos da FIFA diante da pandemia do novo coronavírus são: a saúde mundial, a busca por formas da entidade auxiliar o esporte e o planejamento para o futuro.

SEM PRESSA

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou nesta quarta-feira que o futebol não deve ter pressa para retornar enquanto a pandemia do coronavírus não estiver controlada. — Carlos Kleina (@CKleina) April 9, 2020

“Eu não posso enfatizar isso o suficiente. Nenhuma partida, nenhuma competição, nenhuma liga vale a pena arriscar uma única vida humana. Todos no mundo devem ter isso muito claro em mente. Seria mais do que irresponsável forçar a retomada das competições se as coisas não fossem 100% seguras. Se tivermos que esperar um pouco mais, devemos fazê-lo. É melhor esperar um pouco mais do que correr riscos”, ressaltou Infantino.

O presidente ainda destacou o papel dos clubes frente à tal situação caótica e deixou a organização à disposição. “A FIFA possui uma boa reputação nos mercados financeiros, e isso nos ajudou a consolidar uma base sólida com grandes reservas. Mas nossas reservas não são o dinheiro da FIFA, são o dinheiro do futebol. Então, quando o futebol está em necessidade, precisamos pensar no que podemos fazer para ajudar… É nossa responsabilidade e nosso dever”, pontuou.

Para concluir, Infantino disse, sem grandes detalhes, que a FIFA vai ajudar e que todos saberão onde, como e o porquê dos investimentos. Até o momento, a entidade ainda não tomou nenhum posicionamento mais incisivo e tem estudado o cenário global do esporte.

“Estou convencido de que o futebol vai desempenhar um papel fundamental para reunir as pessoas quando for seguro jogar novamente e estar com nossos amigos e familiares em grandes grupos. Vamos nos preparar para esse momento”, finalizou.

