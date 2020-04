​Quem sai e quem fica? Sampaoli quer reduzir elenco do Atlético-MG

Em sua segunda grande reformulação na temporada, o ​Atlético-MG deve ter mudanças significativas para atender a exigências do recém-chegado Jorge Sampaoli. O argentino ainda não conseguiu fazer uma avaliação mais apurada do elenco, mas pretende reduzir a quantidade de jogadores do grupo alvinegro.

De acordo com informações do ​UOL Esporte, o treinador pretende trabalhar com 25 jogadores. Atualmente, o plantel principal tem 30 atletas e o ex-Santos pediu ao menos mais cinco reforços, ou seja, o técnico e o departamento de futebol vão precisar definir quem sai e quem fica.

Recém-chegado, Sampaoli ainda não definiu os nomes que devem deixar a Cidade do Galo, mas vem conversando com Alexandre Mattos, diretor de futebol do clube, para criar uma lista de dispensas do elenco. A dupla encabeça o processo e tem assistido vídeos das partidas durante esse período de quarentena para acelerar o processo.

A torcida já faz a lista pra ele 👇👇👇👇👇👇🤢🤢🤮🤮🤮👇👇👇👋 PATRIC

MARTINEZ

HERNANDEZ

ZE WELISON

EDINHO

DI SANTO

RICARDO OLIVEIRA

CLAYTON — MRV+BMG = NINGUEM SEGURA NOIS (@Romero27512152) April 3, 2020

A expectativa é para ter o máximo de decisões tomadas antes do retorno do futebol, considerando, inclusive, os reforços solicitados pelo treinador. Inicialmente, Sampaoli pediu um goleiro, um zagueiro, um meio-campista e dois atacantes – o Atlético segue monitorando o mercado e nomes de ​Athletico-PR e ​Goiás surgiram no radar do clube.

