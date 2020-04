​Real Madrid mira duas grandes craques dos gramados mundial

O Real Madrid pretende reconquistar o protagonismo perdido nas últimas temporadas e para isso deve investir pesado nas próximas janelas de transferências. Os merengues planejam “driblar” os problemas financeiros causados pela pandemia do novo coronavírus, e miram grandes craques dos gramados mundial.

De acordo com informações do jornal espanhol Marca, o Real tem dois astros como prioridade: a sensação Erling Haaland, do Borussia Dortmund, e o craque Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain. Os negócios não são vistos como fáceis, mas são considerados necessários para o futuro galáctico. A expectativa é que ambos cheguem antes do final de 2021.

Haaland e Mbappe no Real Madrid? Tão deixando eu sonhar 朗朗朗 — Thays (@thaysfcoutinho) April 13, 2020

Recém-chegado ao BVB, Haaland faz parte dos planos ambiciosos do Real Madrid e o clube espera contar com ele ainda em 2020. A negociação é difícil, mas os problemas com Luka Jovic fazem com que a equipe foque ainda mais no norueguês. O técnico Zinedine Zidane é um dos grandes entusiastas do jovem goleador.

Por sua vez, Mbappé é tido como sonho para o final da temporada (2020/2021), ou seja, quando o atacante vai estar próximo de terminar o seu vínculo com o PSG. O astro não pretende permanecer na França e não teria problemas em seu mudar para o Real Madrid. Los Blancos vêm o craque como peça importante para a retomada do domínio do futebol europeu.

