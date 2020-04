​Sánchez se aproxima de marcas históricas no Santos; confira

Destaque, o uruguaio Carlos Sánchez tem sido uma peça importante do ​Santos desde a sua chegada (2018) ao clube e o bom retrospecto no curto espaço de tempo colocam o meio-campista como forte candidato a entrar para o ‘hall da fama’ do alvinegro praiano.

Conforme informações do ​UOL Esporte, o camisa 7 precisa de apenas mais dois gols para se tornar o maior artilheiro estrangeiro da história do Santos. Com 24 bolas no fundo do gol, Sánchez fica atrás apenas do colombiano Jonathan Copete, com 26 tentos, na artilharia gringa da equipe.

O uruguaio, que precisou de 87 partidas com o manto alvinegro para chegar a tal marca, também pode quebrar outra grande barreira na Vila Belmiro. Sánchez tem apenas 26 jogos a menos do que o paraguaio Diego Ayala, que soma 113 duelos, e, caso ultrapasse, vai entrar para o ‘top-5’ dos estrangeiros com mais compromissos pelo time praiano.

Por sua vez, o ranking santista conta ainda com o próprio Copete, que disputou 136 partidas e ocupa a 4ª posição, enquanto a medalha de bronze fica com o argentino Cejas, 253, e a prata com o uruguaio Rodolfo Rodriguez, 255. O ouro pertence ao hermano Ramos Delgado, com 318 compromissos.

Recentemente, Sánchez superou o chileno Cláudio Maldonado, que defendeu o Santos em 86 partidas, e o colombiano Molina, que participou de 78 confrontos com a camisa alvinegra. Vale destacar que o meia ainda tem contrato com o Santos até o meio do ano que vem e pode sonhar mais alto.

Fonte: 90min