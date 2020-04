​Thiago Maia fala sobre Flamengo e sonha com Seleção: “A oportunidade vai chegar”

Em bate-papo virtual com a FlaTV, Thiago Maia fala sobre adaptação ao ​Flamengo, cobranças de Jorge Jesus e revela sonho de defender a Seleção Brasileira. O meio-campista foi contratado no começo desta temporada e demorou a entrar na equipe, mas logo caiu nas graças da torcida e passou a ter mais oportunidades com Jorge Jesus.

Conforme recorte do portal ​FoxSports.com.br, o flamenguista de 23 anos disse ter sido abraçado pelo plantel rubro-negro. “Os jogadores me receberam muito bem. Em questão de duas semanas já estava me sentindo em casa, como se jogasse há muito tempo com eles. Então isso aí fez com que eu me adaptasse muito mais rápido do que na França”, comentou.

O ex-Santos completou falando sobre o que ele ouvia sobre o Mister e da evolução com o português. “Com certeza eu tenho evoluído. Não só como eu, mas como a equipe toda. Tanto como profissional como pessoa também. Ele é um cara que procura saber o que você faz fora de campo, se você é profissional”, acrescentou.

Maia ainda destacou característica inusitada de Jorge Jesus quanto aos erros dos jogadores. “Quando a gente erra, ele puxa a responsabilidade para si mesmo. Ele fala que se a gente errou é porque a culpa é dele”, revelou o meio-campista emprestado ao Flamengo pelo Lille, da França, que completou afirmando ficar mais “ligado” nos pedidos do comandante ao ver a evolução do grupo.

Por fim, o meia manifestou o sonho de vestir a camisa da verde e amarela, mas disse estar 100% focado no rubro-negro. “Todo jogador que joga num grande clube sonha em jogar numa seleção. Ainda mais jogar na Seleção Brasileira, representar seu país. Mas eu tô muito feliz no Flamengo e tenho certeza que fazendo um bom trabalho a oportunidade vai chegar. E eu vou ter que ter paciência”, encerrou.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.