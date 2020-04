​Vai voltar? Muricy fala sobre possível retorno ao São Paulo

Muricy Ramalho é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro e do ​São Paulo. Ídolo, o ex-técnico nunca escondeu o seu carinho pelo esporte e pelo tricolor paulista, no entanto, precisou deixar os gramados precocemente por conta de sério problema no coração. “Tinha de escolher entre a minha vida e o futebol”.

Em entrevista concedida ao ​UOL Esporte, o comentarista falou que pode voltar ao Morumbi, mas descartou a possibilidade de voltar à beira do campo. “Tenho contrato com o Grupo Globo. Se voltar [ao São Paulo], seria para ser coordenador, para ajudar nas contratações e o treinador. Quem sabe posso pensar nisso?”, explicou.

Em sequência, Muricy acrescenta que precisaria analisar a situação para não correr nenhum risco de saúde. “Tem de ser algo mais tranquilo, nada tão intenso. Sem tantas viagens. Se for assim, podemos estudar, com certeza”, ressalvou. Vale destacar que o São Paulo vive um ano eleitoral e dois nomes especulados têm boa relação com o ex-técnico.

Por fim, o ex-comandante elogiou a permanência de Fernando Diniz e o trabalho do jovem treinador. “Precisa ter paciência. Não adianta querer trocar no primeiro deslize. Precisa acreditar em alguém e esse alguém é o Diniz. Tem a simpatia dos funcionários, chegou a hora de dar sequência, e a diretoria apoiou, e está de parabéns por isso”, encerrou.

