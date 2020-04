10 clubes brasileiros que mais lucraram com vendas de promessas da base na última década

​Não é segredo para ninguém que os clubes brasileiros necessitam do dinheiro oriundo da venda de jogadores para sobreviver. Pois, conforme dados do site ​Transfermarkt, especialista em mercado de futebol, nenhum time do país lucrou tanto na última década (2010-2019) por conta da transferência de alguns de seus craques formados na base como o ​Santos. Já ​Flamengo e ​São Paulo completam o top 3. Abaixo, você confere o top 10 detalhado.

10º – Cruzeiro

NÚMERO DE VENDAS: 17 (exemplo: Lucas Silva)

FATURAMENTO: 49 milhões de euros (R$ 229,8 milhões)

9º – Palmeiras

NÚMERO DE VENDAS: 8 (exemplos: Gabriel Jesus e Vitão)

FATURAMENTO: 50,7 milhões de euros (R$ 237,7 milhões)

8º – Atlético-MG

NÚMERO DE VENDAS: 10 (exemplos: Jemerson e Bernard)

FATURAMENTO: 58,1 milhões de euros (R$ 272,4 milhões)

7º – Internacional

NÚMERO DE VENDAS: 14 (exemplos: Alisson e Sandro)

FATURAMENTO: 66,7 milhões de euros (R$ 312,8 milhões)

6º – Athletico-PR

NÚMERO DE VENDAS: 14 (exemplo: Renan Lodi)

FATURAMENTO: 70,7 milhões de euros (R$ 331,5 milhões)

5º – Fluminense

NÚMERO DE VENDAS: 12 (exemplo: Pedro e Wendel)

FATURAMENTO: 74,5 milhões de euros (R$ 349,4 milhões)

4º – Grêmio

NÚMERO DE VENDAS: 11 (exemplos: Arthur e Fernando)

FATURAMENTO: 80,6 milhões de euros (R$ 378 milhões)

3º – São Paulo

NÚMERO DE VENDAS: 15 (exemplos: David Neres e Luiz Araújo)

FATURAMENTO: 121,3 milhões de euros (R$ 568,8 milhões)

2º – Flamengo

NÚMERO DE VENDAS: 9 (exemplos: Vinicius Junior e Lucas Paquetá)

FATURAMENTO: 141,7 milhões de euros (R$ 664,5 milhões)

1º – Santos

NÚMERO DE VENDAS: 15 (exemplos: Neymar e Rodrygo)

FATURAMENTO: 223,3 milhões de euros (R$ 1,04 bilhão)