10 craques da atualidade que Jorge Jesus já comandou e você nem lembrava

Escolhido em meados de 2019 para comandar o Flamengo, Jorge Jesus tem, em suas mãos, um elenco estrelado e por muitos considerado o melhor do Brasil. Comandar estrelas e grandes craques, no entanto, não é uma missão incomum na carreira do treinador lusitano, tendo em vista que o ‘Mister’ trabalhou com jogadores de primeiro nível durante seus muitos anos no futebol de Portugal. A seguir, listamos dez deles:

Jan Oblak

Liverpool FC v Atletico Madrid – UEFA Champions League Round of 16: Second Leg

Goleiraço do Atlético de Madrid e apontado como um dos melhores do mundo de sua posição, o esloveno teve o Benfica como seu primeiro grande clube profissional, em 2010. A forte concorrência e sua juventude – tinha 17 anos à época -, impediram sua sequência sob a batuta de Jesus.

João Cancelo

Manchester United v Manchester City – Premier League

O lateral-direito do Manchester City foi revelado pelo Benfica, mas fez apenas dois jogos pelo time principal encarnado em 2013/14, com Jesus. Logo foi negociado ao Valencia, onde ‘explodiu’ e entrou no radar de gigantes do Velho Continente.

Nolito

Sevilla FC v CFR Cluj – UEFA Europa League Round of 32: Second Leg

Aos 33 anos, o ponta-esquerda hoje defende a camisa do Sevillla, mas no início da década passada, era uma opção de ataque para Jorge Jesus no Estádio da Luz. Fez 63 partidas com a camisa do Benfica entre os anos de 2011 e 2013.

Axel Witsel

Borussia Moenchengladbach v Borussia Dortmund – Bundesliga

Poucos se lembram, mas o volante belga disputou uma temporada com a camisa do Benfica, justamente a temporada que o colocou no radar dos grandes clubes: 2011/12. Chegou ao gigante lisboeta em 2011 por €8 milhões e saiu rumo ao Zenit, no ano seguinte, por €40 milhões.

Victor Lindelöf

UEFA Europa League”Club Brugge v Manchester United”

O zagueiro sueco defende o Manchester United atualmente, mas surgiu no futebol europeu com a camisa do Benfica, que o contratou ainda muito jovem para terminar sua formação no time B. Foi promovido aos profissionais do clube encarnado ainda em 2013, com Jesus.

Merih Demiral

AS Roma v Juventus – Serie A

Contratado pela Juventus em 2019 para ser o sucessor do veteraníssimo Chiellini em um futuro próximo, o zagueiro turco trabalhou por um breve período com Jorge Jesus no Sporting, arquirrival do Benfica, entre os anos de 2017 e 2018.

Rodrigo Moreno

Deportivo Alaves v Valencia CF – La Liga

Especulado no Barcelona na última janela de verão (janeiro), Rodrigo é um dos atletas mais queridos pela torcida do Valencia, clube que defende desde 2014. Antes da experiência no futebol espanhol, o centroavante defendeu a pesada camisa do Benfica, atuando em 120 jogos sob comando de Jesus.

Ángel di María

Borussia Dortmund v Paris Saint-Germain – UEFA Champions League Round of 16: First Leg

Puxando brevemente pela memória, você se lembrará do argentino no PSG (seu clube atual), no Manchester United e no Real Madrid, mas seu primeiro clube em solo europeu também foi o Benfica. Com Jorge Jesus, trabalhou apenas durante uma temporada, já que o treinador chegou ao clube lisboeta em meados de 2009. Um ano depois, no verão de 2010, Di María se transferiu ao Real.

Bernardo Silva

Manchester United v Manchester City – Premier League

O talentoso e cerebral meia-atacante do Manchester City é cria da base benfiquista, mas quase não foi aproveitado no time principal encarnado, disputando apenas três partidas sob a batuta de Jorge Jesus (2013-14). Acabou emprestado ao Mônaco, onde se destacou e se transformou em um dos pilares do time campeão francês em 2016/17.

Bruno Fernandes

Manchester United v Manchester City – Premier League

Fechamos essa lista com o jogador que vinha sendo a ‘sensação’ do futebol inglês antes da paralisação no calendário. Contratado na janela de inverno pelo Manchester United, o armador luso ganhou moral no futebol europeu vestindo a camisa do Sporting, ultrapassando a marca centenária de partidas pelos Leões. Jesus foi seu treinador no time lisboeta entre os anos de 2017 e 2018.