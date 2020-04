10 gols históricos do Corinthians (que você provavelmente não viu)

​Ah, época de coronavírus, pandemia e saudade. Estamos há mais de mês presos em casa, sem futebol, sem noite e sem distração. Por isso, as reprises de jogos memoráveis se tornou companheira fiel do fã do esporte. Os mais jovens, principalmente, têm anos e anos de bola para conhecer e entender mais sobre o seu time do coração.

Pensando nisso, nós separamos uma verdadeira ‘aula de Corinthians’, relembrando gols que você, garoto, provavelmente não viu pessoalmente, seja ao vivo, seja no estádio. Será que você já conhecia todos eles? Fica o desafio!

10º lugar: Marcelinho Carioca – Santos 2×2 Corinthians

O Marcelinho Carioca, vulgo pé-de-anjo, marcou um gol de placa na casa do Rei Pelé. E, ainda por cima, em seu filho! O meia habilidoso do Corinthians chapelou o zagueiro na entrada da área e tocou firme para anotar um dos tentos mais bonitos de sua carreira.

9º lugar: Edílson – Corinthians 2×2 Real Madrid

O francês Karembeu caiu na pilha de provocar Edílson antes da partida entre as equipes válida pelo Mundial de 2000. Bom, o atrevido atacante corinthiano tratou de devolver a provocação com uma sonora caneta e um golaço. ‘Prazer, eu sou Edílson, o capeta’, eternizou o saudoso Luciano do Valle.

8º lugar: Neto – Corinthians 2×1 Bahia

Neto foi um dos maiores jogadores da história do Corinthians em uma temporada, senão o maior! O meia realmente chamou a responsa e levou o time para o inédito título brasileiro. Na semi um gol de sua especialidade: a batida de falta.

7º lugar: Sócrates – Corinthians 1×1 São Paulo

É claro que não poderia faltar um gol de Sócrates na lista histórica do Corinthians, né? E esse após um belo passe de calcanhar, o doutor recebe e bate firme contra a meta do São Paulo, para consagrar o bi-campeonato paulista do Timão.

6º lugar: Luizinho – Palmeiras 1×1 Corinthians

O título do IV Centenário é um dos momentos mais importantes da história do Corinthians. A competição marcava os 400 anos da cidade de São Paulo e faria o ‘campeão paulista dos próximos 100 anos’. Luizinho marcou o tento corinthiano na final e deu esse título brilhante para o time.

5º lugar: Flávio – Corinthians 2×0 Santos

Após mais de 11 anos sem vencer o Santos, o Timão finalmente consegue derrotar Pelé. O gol de Flávio sacramenta a vitória por 2×0 em 1968.

4º lugar: Rivelino – Corinthians 3×2 Portuguesa

Se tem ídolo, tem Riva! O meia do Timão, considerado um dos maiores jogadores da história do clube, anotou muito gol bonito. Porém, esse é incrível: um chutaço de fora da área contra a Lusa.

3º lugar: Luizão – Corinthians 2×0 Atlético-MG

O gol que marca um dos times mais excepcionais da história do Corinthians. A equipe do fim do século XX colecionou títulos e deu show em campo. No segundo jogo da final, contra o Galo Mineiro, Luizão tomou conta da partida e fez 2 gols. Além disso, foi expulso já nos acréscimos, mas isso é só um detalhe!

2º lugar: Tupanzinho – São Paulo 0x1 Corinthians

Se Neto carregou muito do time do Corinthians de 1990, não faltou gente para dividir o protagonismo do título. Ronaldo defendeu demais e Tupanzinho foi a estrela, marcando o gol da final contra o rival da cidade.

1º lugar: Basílio – Corinthians 1×0 Ponte Preta

Gol histórico das antigas do Corinthians? É claro que tinha que ser esse! Após um bate-rebate com cara de S.C.C.P., o meia chuta forte para estufar a rede ponte-pretana e dar o título à uma torcida sofria que não o comemorava há 23 anos (desde o IV Centenário).

