10 grandes jogadores que Jesualdo Ferreira já treinou e você nem lembrava

Nome escolhido pela alta cúpula do Santos para substituir Jorge Sampaoli em 2020, Jesualdo Ferreira, de 73 anos, tem um extenso currículo no futebol europeu, especialmente em Portugal. A passagem mais marcante do comandante luso foi pelo Porto, onde comandou grandes jogadores e conquistou um tricampeonato nacional consecutivo. A seguir, listaremos dez atletas que trabalharam com Jesualdo e você sequer se lembrava:

Hulk

Shanghai SIPG v Buriram United – 2020 AFC Play Offs

O forte atacante brasileiro, hoje jogador do Shanghai SIPG, ficou conhecido no futebol europeu por seus anos vestindo a camisa do Porto. Trabalhou com Jesualdo Ferreira durante uma temporada e meia, conquistando juntos o Campeonato Português e a Taça de Portugal de 2008/09.

Rui Patrício

Tottenham Hotspur v Wolverhampton Wanderers – Premier League

Formado nas categorias de base do Sporting, Rui Patrício parecia que repetiria Scholes e Totti, jogadores que se aposentaram tendo vestido uma só camisa. Problemas extracampo, no entanto, o levaram ao Wolverhampton em 2018. Seus caminhos se cruzaram com Jesualdo em 2013, durante a breve passagem do treinador pelo clube lisboeta.

Fredy Guarín

Flamengo v Vasco – Brasileirao Series A 2019

Atualmente no Vasco da Gama, o volante colombiano viveu o seu auge técnico no Porto, clube que defendeu entre os anos de 2008 e 2012, até se transferir à Inter de Milão. Fez parte do elenco campeão de quase tudo em 2008/09, a última grande temporada de Jesualdo no Dragão.

Marcos Rojo

Chelsea FC v Manchester United – Carabao Cup Round of 16

O lateral-esquerdo argentino pertence ao Manchester United, mas atualmente defende o Estudiantes (ARG), via empréstimo. Entre 2012 e 2014, fez ótimos jogos e se tornou um dos pilares do time do Sporting, trabalhando por um curto período de tempo com Jesualdo em Lisboa.

Lucho González

Shonan Bellmare v Athletico Paranaense

Capitão do Athletico e ídolo da torcida rubro-negra, o volante argentino tem uma carreira muito vencedora: são 28 títulos totais, sala de troféus particular que bota inveja em qualquer um. Apesar de seguir performando em ótimo nível mesmo veterano, os ‘anos dourados’ de Lucho foram em sua primeira passagem pelo Porto (2005-2009), sendo tricampeão nacional sob a batuta de Jesualdo.

Pepe

FC Porto v Bayer 04 Leverkusen – UEFA Europa League Round of 32: Second Leg

Aos 37 anos de idade, o zagueiro luso-brasileiro está ‘de volta à casa’, já que retornou ao Porto em 2019. Foi com a camisa azul e branca que o defensor alcançou projeção no Velho Continente, ainda no início dos anos 2000. Conquistou o Campeonato Português de 2006/07.

Ricardo Quaresma

Genk v Besiktas – UEFA Europa League

Os mais de 150 jogos ao longo de quatro temporadas fazem do ponta português um dos nomes importantes da história recente do Porto. Jesualdo foi seu treinador durante grande parte de sua passagem pelo Dragão. Posteriormente, Quaresma conquistaria a Champions com a Inter de Milão.

Falcao García

Ziraat Turkiye Kupasi (Turkish Cup)”Galatasaray AS v Caykur Rizespor AS”

Contratado em 2009 pelo Porto, o centroavante colombiano foi uma verdadeira ‘sensação’ enquanto esteve no futebol português, se despedindo do Dragão com média surreal de 0,82 gol/jogo. Jesualdo foi seu treinador durante apenas um ano, já que o comandante se despediu do clube portista em meados de 2010.

Eric Dier

UEFA Champions League”Red Bull Leipzig v Tottenham Hotspur FC”

Hoje comandado por José Mourinho no Tottenham, o volante inglês Eric Dier despontou para o futebol vestindo a camisa de um clube português, o Sporting. Foi em Alvalade que seus caminhos se cruzaram com Jesualdo, no primeiro semestre de 2013.

Lisandro López

Racing Club v Independiente – Torneo Primera Division 2016/17

Fechamos essa lista com um centroavante bastante conhecido no continente sul-americano. Ex-Internacional e atualmente no Racing (ARG), Lisandro fez parte da mesma geração de Lucho, seu compatriota, no Porto. Foram contratados juntos à época, inclusive.