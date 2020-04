10 jogadores brasileiros sem contrato que podem assinar com qualquer time

​Seu clube está precisando de um reforço experiente e a custo zero? A ​Fox Sports levantou 10 jogadores bastante rodados no futebol brasileiro que estão, neste exato momento, livres no mercado de transferência, ou seja, sem contrato. Será que algum deles ainda tem espaço na ​Série A do futebol brasileiro? Confira:

Fernando Henrique

Posição: Goleiro

Idade: 36 anos

Último clube: Santo André (SP)

Carlinhos

Posição: Lateral-esquerdo

Idade: 33 anos

Último clube: CSA (AL)

Bruno

Posição: Lateral-direito

Idade: 34 anos

Último clube: Internacional

Henrique

Posição: Zagueiro

Idade: 33 anos

Último clube: Ittihad Kalba (EAU)

Jucilei

Posição: Volante

Idade: 32 anos

Último clube: São Paulo

Airton

Posição: Volante

Idade: 30 anos

Último clube: Amazonas (AM)

Elias

Posição: Volante

Idade: 34 anos

Último clube: Atlético-MG

Jadson

Posição: Meia

Idade: 36 anos

Último clube: Corinthians

Guilherme

Posição: Atacante

Idade: 31 anos

Último clube: Corinthians

Geuvânio

Posição: Atacante

Idade: 28 anos

Último clube: Atlético-MG