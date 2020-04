10 jogadores que se parecem com personagens de desenho animado

​Sem futebol, é preciso encontrar algum outro tipo de diversão. Então que tal comparar jogadores com personagens da televisão? Se gostou da ideia, curte aí dez nomes que possuem muitas semelhanças com integrantes de desenhos animados!

Diego Costa

É praticamente o Fred Flinststone em pessoa!

Yeferson Soteldo

O Fred não fica sem o Barney. E a semelhante entre ele e o venezuelano é incrível.

Edinson Cavavi

O atacante uruguaio é o Tarzan dos campos, concorda?

Gabriel Jesus

Vai dizer que o atacante não parece que está sempre tristonho, tipo o Homem-Biscoito?

Kylian Mbappé

É o Tartaruga Ninja do PSG. Mais especificamente, o Donatello.

Pepe

Os Simpsons não poderiam ficar de fora dessa brincadeira, ainda mais com a semelhante do Moe na comparação com o zagueiro.

Marco Reus

O cabelo entrega: é o Johnny Bravo dos gramados!

Franck Ribéry

A beleza não é exatamente um atributo do francês…e nem do Corcunda de Notre Dame.

Wayne Rooney

Quem o vê em campo tem a certeza de que o Shrek deixou as telas para jogar uma bola.

Mesut Özil

É ou não é a Dory? Não tem como não rir…