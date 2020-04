15 anos atrás… Paolo Guerrero rememora seu primeiro gol em Champions League

​Aos 36 anos de idade, Paolo Guerrero faz a alegria do torcedor do ​Internacional atualmente. Há 15 anos atrás, no entanto, o centroavante ainda era um jovem em ascensão, buscando se firmar em um dos maiores clubes do futebol mundial: o Bayern de Munique.

Neste mesmo dia 12 de abril, mas do ano de 2005, o artilheiro faria um gol importantíssimo em sua trajetória na Alemanha, seu primeiro tento em uma edição de ​Champions League. Bayern e Chelsea duelavam pelas quartas de final da competição e o clube bávaro, derrotado por 4 a 2 na ida, buscava uma reação no jogo da volta. Após sair perdendo por 2 a 0, o Bayern correu atrás e empatou exatamente com jovem Paolo Guerrero, mas a reação acabou freada no 3 a 2, placar insuficiente para garantir o clube alemão nas semifinais do torneio.

“ Foi um gol importante para mim, o primeiro em uma competição tão importante. Vencemos aquele jogo e faltou pouco para levarmos a partida para a prorrogação, tínhamos uma equipe qualificada. Isso foi importante para meu crescimento e agradeço pelas oportunidades que eu tive em minha carreira”, afirmou o atacante.

Anos mais tarde, em 2012, quis o destino que, diante do mesmo Chelsea, Guerrero anotasse mais um gol histórico, que colocou o Corinthians no topo do mundo.

