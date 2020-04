15 jogadores de outros continentes que já defenderam grandes clubes no Brasil

​Quem disse que é só jogador brasileiro que vai tentar a sorte em outros continentes? Ao longo da história, diversos estrangeiros, dos mais variados lugares, vestiram a camisa de clubes nacionais. Europeu, africano, asiático, norte-americano…já pintou de tudo, e a gente rememora 15 dos mais representativos que vieram de fora da América do Sul.

Petkovic (Sérvia)

O meio-campista, a partir de 1997, atuou por Vitória, Flamengo, Vasco, Fluminense e Santos. Pelo Mengão, onde é ídolo, conquistou dois estaduais, uma Copa dos Campeões e o Brasileirão de 2009.

Joel (Camarões)

O atacante, que ainda pertence ao Cruzeiro e está emprestado ao Marítimo, de Portugal, virou figura bastante conhecida. Também acumula passagens por Londrina, Coritiba, Santos, Avaí e Botafogo.

Mark Frank Williams (África do sul)

Disputou apenas três jogos pelo Corinthians e não marcou nenhum gol. É por isso que poucos lembram que, no elenco de 1996, havia um atleta sul-africano. Chegou ao clube descoberto pela diretoria do Timão depois de conquistar um título continental com a seleção de seu país.

Cobi Jones (Estados Unidos)

Foi uma aposta do Vasco da Gama para o segundo semestre de 1995, muito no embalo da primeira Copa do Mundo realizada na Terra do Tio Sam um ano antes. Ele atuou apenas quatro vezes pela equipe B.

Chem Zhizhao (China)

No Corinthians, o meia-atacante virou apenas Zizao. Foi uma aposta do marketing do Timão para abrir mercado no país asiático. Só que ele fez apenas cinco jogos e foi embora sem marcar gol algum.

Kazu (Japão)

Trata-se nada menos que um dos maiores jogadores do futebol asiático. Se profissionalizou no XV de Jaú, mas passou por clubes grandes, como Palmeiras e Santos.

Joseph Yenay (LIbéria)

O atacante foio contratado pelo Fluminense em 1998. Chegou às Laranjeiras com a fama de ter atuado ao lado de George Weah, maior jogador da história do país. Mas não vingou e fez apenas duas partidas.

Mariusz Piekarski (Polônia)

Juntamente com o compatriota Krzysztof Nowak, chegou ao Athletico-PR em 1996. Ainda viria a defender Flamengo e Mogi Mirim.

Igor Jovicevic (Croácia)

Virou atração no ano 2000 ao ser contratado pelo Guarani. Mas disputou apenas três partidas pelo Bugre e saiu sem deixar saudades.

Geraldo (Angola)

Antes mesmo de se tornar jogador profissional, passou pelas categorias de Rio Claro e Coritiba. No clube coxa-branca, o meio-campista de Angola acabou se tornando ídolo ao balançar a rede do rival Athletico-PR em partida que valeu o título estadual de 2010 ao clube. ainda viria a defender Red Bull Brasil e Atlético-GO.

Felipe Baloy (Panamá)

O Grêmio se encantou com o futebol do zagueiro e investiu na sua contratação em 2003, mas não deu muito certo. Ele ainda viria a defender o Athletico-PR.

Kazim (Turquia)

O atacante chegou ao Brasil em 2016 para defender o Coritiba e, depois, ainda desfilou carisma pelo Corinthians. No Timão, no entanto, foram apenas 15 jogos.

Seedorf (Holanda)

Foi uma das grandes estrelas europeias a desfilar seu talento nos gramados brasileiros. Foi pelo Botafogo que ele realizou 58 partidas e marcou 16 gols, confirmando a fama de craque dos tempos de Ajax, Milan e Real Madrid.

Danlaba Mendy (França)

O Grêmio foi seu primeiro clube profissional, em 1998. Porém, foram poucas partidas do atacante com a camisa tricolor, incluindo aí um Gre-Nal que terminou com derrota por 1 a 0.

Alexander Baumjohann (Alemanha)

Chegou ao Coritiba em 2017 com fama em função de passagens exitosas por Schalke 04 e Bayern e Munique. Porém, não durou muito. No ano seguinte, depois de passagem pelo Vitória, foi para o futebol australiano.