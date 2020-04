2.141 mortes e 33.682 casos confirmados de coronavírus no Brasil, diz Ministério

O Ministério da Saúde divulgou na tarde desta sexta-feira, 17 de abril, a informação de que o Brasil tem 33.682 casos confirmados de novo coronavírus. São, ao todo, 2.141 mortes.

Os principais dados divulgados pelo Ministério são:

2.141 mortes confirmadas no país

33.682 casos confirmados

São Paulo é maior em número de casos e mortes: 12.841 e 928, respectivamente

Na quinta-feira, 15 de abril, foram registrados 1.924 mortes e 30.425 casos confirmados de coronavírus no Brasil. Em relação ao balanço anterior, foram acrescentadas 217 mortes e 3.257 novos casos.

O Ministério da Saúde confirmou que vai trabalhar com dois tipos diferentes de testes:

aqueles que detectam o vírus na amostra (RT-PCR); e

que verificam a resposta do organismo ao vírus (teste rápido de sorologia).

No atual estágio, os testes serão voltados para profissionais de saúde e de segurança, além da verificação dos casos graves e óbitos.

A previsão de elaboração de um novo protocolo para testar os casos mais leves em postos volantes já existe. O governo tem objetivo de utilizar os postos em cidades com mais de 500 mil habitantes, como estratégia para conter surtos.

Novo ministro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) demitiu na última quinta-feira, 16 de abril, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A informação foi divulgada pelo próprio ministro em uma rede social. O médico oncologista Nelson Teich assumiu a pasta.

“Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o grande desafio que o nosso sistema de saúde está por enfrentar”, escreveu no Twitter.

“Agradeço a toda a equipe que esteve comigo no MS e desejo êxito ao meu sucessor no cargo de ministro da Saúde. Rogo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que abençoem muito o nosso país”, prosseguiu o agora ex-ministro.

Ex-deputado federal, Mandetta estava à frente da pasta quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu, em janeiro de 2019. Durante à pandemia do novo coronavírus, Mandetta ganhou maior visibilidade por conta da crise.