2ª CIA de Coruripe recupera moto roubada no Poxim

Na manhã desta quarta-feira, 29 de abril, na Rua Santa Tereza, sn, Pov. Poxim, Zona Rural de Coruripe-Al, uma motocicleta roubada foi recuperada por policiais da 2ª CIA pertencente ao 11º BPM.

De acordo com relato da PM, a guarnição policiail RP 01, durante patrulhamento no povoado Poxim, deparou-se com a motocicleta Honda/CG 125 Fan KS de cor preta, sem placa, que estava parada no endereço mencionado. Ao realizar consulta, foi verificado que a motocicleta apresentava restrição (queixa de roubo/furto).

O senhor Josildo se apresentou como proprietário da moto, porém não mostrou nenhum documento relacionado a motocicleta. O mesmo foi conduzido para Delegacia Regional de Penedo para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Da Redação com informações do 11º BPM