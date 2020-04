3 jogadores que vestiram a camisa 9 do Fluminense desde a saída de Fred

​Terceiro maior artilheiro da história do ​Fluminense – o maior deles considerando apenas jogos oficiais -, Fred deixou um vácuo de representatividade ao se despedir das Laranjeiras em meados de 2016. Tanto no quesito liderança, quanto no aspecto técnico, o clube carioca penou para encontrar novas referências, com a camisa 9 se tornando quase um ‘tabu’ no Tricolor. Não à toa, apenas três jogadores vestiram-na desde a saída de Fred. Lembra quem são?

Henrique Dourado

Contratado pelo Fluminense em 2017, Henrique Dourado, o ‘Ceifador’, foi o primeiro a herdar a camisa 9 após a saída do ídolo tricolor. Apesar do início turbulento e das muitas críticas das arquibancadas, o centroavante desempenhou um bom papel durante o Brasileirão daquele ano, anotando 18 gols e terminando a competição como artilheiro (ao lado de Jô). Se despediu do clube em maus termos, em janeiro de 2018, para fechar com o Flamengo.

Pedro

Sem Henrique Dourado e com o clube enfrentando enormes dificuldades financeiras, a saída foi apostar naquilo que se tornou o grande ‘escape’ do Fluminense em tempos de crise: Xerém. E a base respondeu em grande estilo, com Pedro tornando-se a nova sensação do time tricolor. A 9 lhe coube muito bem em 2018, com o garoto terminando o Brasileirão como artilheiro do time, com 10 gols anotados. Infelizmente, uma lesão grave o tirou de ação ainda em agosto.

Evanilson

As finanças combalidas do Fluminense obrigaram a venda de Pedro ainda em meados de 2019, e a camisa 9 ficaria sem um novo dono durante todo o segundo semestre da temporada. Só no início de 2020 que tornou a ser preenchida, novamente por um garoto, o jovem Evanilson. Seus primeiros minutos como atleta profissional tricolor aconteceram na reta final do Brasileirão do ano passado, rapidamente caindo nas graças da torcida. Vive, também, um bom início de 2020. Mas os seus dias de ‘dono da 9’ podem estar contados, já que ​Fred parece próximo de voltar…