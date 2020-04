3 movimentos que o Corinthians anda deve fazer nesta janela de transferências

​Mesmo que ainda não se tenha noção do que irá acontecer com o futebol brasileiro no restante da temporada, é preciso estar preparado para tudo. E, sim, o ​Corinthians deve fazer algumas movimentações de mercado em um futuro bastante próximo. Abaixo, indicamos três delas, que podem significar um acréscimo importante de qualidade ao elenco, mas também uma mudança no comando técnico.

Contratação de um grande atacante

O Corinthians não possui, entre suas opções de plantel, aquele atacante que é uma unanimidade e que pode fazer dupla com Vagner Love ou Mauro Boselli. É por isso que se fala da possibilidade de um grande investimento, por exemplo, em Keno ou Róger Guedes. Segundo o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves, os dois nomes se encontram fora da realidade financeira do clube. Mas onde há fumaça…

Investimento em Cazares

Com a ida do meia Pedrinho para o Benfica, abre-se uma lacuna importante no elenco comandado por Tiago Nunes. E o nome de Cazares, que já circulou tempos atrás no Parque São Jorge, volta a ser citado. O equatoriano, atualmente, defende o Atlético-MG.

Troca de técnico

Tiago Nunes talvez seja, entre os técnicos dos grandes clubes do futebol brasileiro, aquele que está mais pressionado. Se os resultados não vierem rapidamente, a volta ao futebol também poderá significar uma mudança de comando. Lembrando que o Corinthians caiu logo no primeiro mata-mata da Libertadores da América e não depende de suas forças para se classificar às quartas de final do Campeonato Paulista.